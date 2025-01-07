Укр

Россияне оккупировали еще три села в Донецкой области. Как изменилась линия фронта 7 января (карты боев)

Автор
Ирина Мазуренко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Карта боев Новость обновлена 07 января 2025, 07:53
Карта боев. Фото Коллаж "Телеграф"

Несмотря на значительные потери, россияне не отказываются от своих планов

Российские войска продолжают наступательные действия на востоке Украины. За последние сутки они захватили три населенных пункта — Лозовую, Ивановку и Шевченко.

Об этом свидетельствуют данные аналитического портала DeepState. Также зафиксировано продвижение российских подразделений в Торецке, где уточняется линия столкновения. Аналогичная ситуация наблюдается в районе Бердино.

Россияне оккупировали Лозовую
Оккупация Ивановки
Россияне оккупировали Шевченко

По данным Генерального штаба ВСУ, за сутки произошло 199 боевых столкновений. Российская авиация совершила 48 авиаударов с применением 57 управляемых авиабомб. Также было зафиксировано использование 837 дронов-камикадзе.

Наиболее интенсивные бои продолжаются на Покровском направлении, где зафиксировано 40 попыток прорыва обороны возле населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Сухой Яр и другие. На Торецком направлении основные боевые действия сосредоточены вблизи Щербиновки и Торецка.

Украинские военные продолжают сдерживать наступление по всем направлениям. За сутки только на Покровском направлении российские войска потеряли 375 военных, из них 185 — безвозвратно. Уничтожены три автомобиля, антенна управления БПЛА, три мотоцикла, три бага и три артиллерийские системы. Также повреждены две единицы автомобильного транспорта и две пушки.

Также ранее "Телеграф" писал о том, что ВСУ пошли в наступление в Курской области. Россияне не ожидали такого от украинских военных.

Теги:
#Фронт #Донбас #Армия РФ #ВСУ #Армия РФ в Украине #карты боев