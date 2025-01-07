Россияне оккупировали еще три села в Донецкой области. Как изменилась линия фронта 7 января (карты боев)

Несмотря на значительные потери, россияне не отказываются от своих планов

Российские войска продолжают наступательные действия на востоке Украины. За последние сутки они захватили три населенных пункта — Лозовую, Ивановку и Шевченко.

Об этом свидетельствуют данные аналитического портала DeepState. Также зафиксировано продвижение российских подразделений в Торецке, где уточняется линия столкновения. Аналогичная ситуация наблюдается в районе Бердино.

Россияне оккупировали Лозовую

Оккупация Ивановки

Россияне оккупировали Шевченко

По данным Генерального штаба ВСУ, за сутки произошло 199 боевых столкновений. Российская авиация совершила 48 авиаударов с применением 57 управляемых авиабомб. Также было зафиксировано использование 837 дронов-камикадзе.

Наиболее интенсивные бои продолжаются на Покровском направлении, где зафиксировано 40 попыток прорыва обороны возле населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Сухой Яр и другие. На Торецком направлении основные боевые действия сосредоточены вблизи Щербиновки и Торецка.

Украинские военные продолжают сдерживать наступление по всем направлениям. За сутки только на Покровском направлении российские войска потеряли 375 военных, из них 185 — безвозвратно. Уничтожены три автомобиля, антенна управления БПЛА, три мотоцикла, три бага и три артиллерийские системы. Также повреждены две единицы автомобильного транспорта и две пушки.

Также ранее "Телеграф" писал о том, что ВСУ пошли в наступление в Курской области. Россияне не ожидали такого от украинских военных.