Беларусь проведет военные учения у границ с Украиной: что известно (карта)

Гомельский район стал первым регионом Беларуси, где в 2025 году пройдут учения с теробороной

В Гомельской области Беларуси пройдут учения с военнообязанными территориальных войск, а также резервистов и военных запаса. Они будут проходить с 8 по 31 января близи границ с Украиной.

Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал "Беларускі Гаюн", ссылаясь на информацию Министерства обороны. Отмечается, что в ходе сборов будет осуществлен призыв из запаса резервистов.

В свою очередь командование стрелкового батальона будет восстанавливать навыки в управлении подчиненными подразделениями. Сообщается, что, вероятно, во время сборов будет отработано и формирование отрядов народного ополчения.

"Отдельное внимание будет уделено подготовке военнообязанных к выполнению задач совместно с инженерными подразделениями ВС РБ. Отметим, что в составе стрелковых батальонов ТВ Беларуси есть инженерно-саперные взводы", — пишет "Беларускі Гаюн".

Не исключается, что в ходе сборов гомельская тероборона будет отрабатывать фортификационное оборудование позиций, устройство инженерных заграждений, выполнение маскировки и т.д.

Отдельно "Гаюн" отмечает, что сборы теробороны пройдут в Гомельском районе. Он граничит с Черниговской областью Украины.

"Гомельский район стал первым регионом Беларуси, где в 2025 году пройдут учения с теробороной. В 2024 году сборы с военнообязанными территориальных войск состоялись в 15 регионах Беларуси. На них из запаса было призвано около 1568 резервистов", — пишет "Беларуский Гаюн".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Александр Лукашенко набросился на Украину и дал неутешительный для Беларуси прогноз.