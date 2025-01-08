Правоохранители нагрянули в мэрию Львова и изъяли документы: что известно
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Вероятно, с вывозом мусора во Львове не все чисто
В среду, 8 января, сотрудники полиции изъяли ряд документов во Львовском городском совете. Сейчас орган работает в штатном режиме.
Изъятые документы касаются одного из перевозчиков мусора. Об этом проинформировали в пресс-службе мэрии Львова.
"Как сообщили в департаменте жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского городского совета, сегодня 8 января, сотрудники Нацполиции изъяли часть документов, касающихся одного из перевозчиков твердых бытовых отходов во Львове", – говорится в публикации.
Также в сообщении отмечается, что сотрудники горсовета предоставили правоохранителям все необходимые документы и полностью способствуют следствию.
"Сейчас департамент работает в обычном режиме", – написали в пресс-службе.
Стоит отметить, что ранее речь шла об обыске в кабинете директора департамента Ореста Тимчишина.
"На третьем этаже Ратуши на площади Рынок силовики проводят обыски. Очевидцы говорят, что в кабинете директора департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского городского совета Ореста Тимчишина. Причина – возможные злоупотребления в сфере вывоза твердых бытовых отходов", – сообщил советник главы Львовской ОВА Олег Радик в Facebook.
Напомним, в сентябре Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводило обыски в помещении известного одесского политика Вадима Мороховского. Обыски связывают с делом председателя Одесского областного совета.