Правоохранители нагрянули в мэрию Львова и изъяли документы: что известно

Вероятно, с вывозом мусора во Львове не все чисто

В среду, 8 января, сотрудники полиции изъяли ряд документов во Львовском городском совете. Сейчас орган работает в штатном режиме.

Изъятые документы касаются одного из перевозчиков мусора. Об этом проинформировали в пресс-службе мэрии Львова.

"Как сообщили в департаменте жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского городского совета, сегодня 8 января, сотрудники Нацполиции изъяли часть документов, касающихся одного из перевозчиков твердых бытовых отходов во Львове", – говорится в публикации.

Также в сообщении отмечается, что сотрудники горсовета предоставили правоохранителям все необходимые документы и полностью способствуют следствию.

"Сейчас департамент работает в обычном режиме", – написали в пресс-службе.

Стоит отметить, что ранее речь шла об обыске в кабинете директора департамента Ореста Тимчишина.

"На третьем этаже Ратуши на площади Рынок силовики проводят обыски. Очевидцы говорят, что в кабинете директора департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского городского совета Ореста Тимчишина. Причина – возможные злоупотребления в сфере вывоза твердых бытовых отходов", – сообщил советник главы Львовской ОВА Олег Радик в Facebook.

Напомним, в сентябре Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводило обыски в помещении известного одесского политика Вадима Мороховского. Обыски связывают с делом председателя Одесского областного совета.