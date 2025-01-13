Пропозицію відставки міністра енергетики в Раді підтримали всього 6% депутатів

Серед підписантів практично відсутні представники монобільшості "Слуги народу"

Проєкт постанови про відставку міністра енергетики Германа Галущенко підтримали всього 28 депутатів. Це менше 6,5% від конституційного складу парламенту.

Про це свідчить перелік авторів постанови, опублікований на сайті Ради. Серед підписантів переважно члени найменшої за чисельністю фракції "Голос" та частина представників "Європейської солідарності".

Серед підписантів практично відсутні представники монобільшості "Слуги народу". Втім проєкт постанови підписала зокрема дружина скандального депутата Железняка Ольга Коваль.

Нагадаємо, звільнення міністра енергетики хоче фракція "Голос", яка виступає проти добудови Хмельницької АЕС. В комітеті Ради з питань енергетики таку пропозицію "Голосу" навали "дурістю".

Низка енергетичних компаній опублікували заяви про недопустимість дискредитації керівництва галуззю і закликали депутатів "Голосу" припинити політичні спекуляції довкола енергетики.