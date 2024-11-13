Майже гігават додаткової електроенергії може отримати Україна: Галущенко розкрив подробиці

Російські обстріли спонукають Україну шукати нові джерела електроенергії

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив про плани збудувати нові вітрові електростанції потужністю 800 мегаватів.

Про це повідомляє Новини.Live. Заява Галущенка прозвучала під час міжнародної конференції ReBuild Ukraine Construction and Energy у Варшаві. За його словами, атаки росіян на об’єкти критичної інфраструктури змушують Україну шукати нові джерела генерації електроенергії.

Галущенко додав, що Україна вже має досвід запуску вітрових електростанцій під час війни. Їх нібито запускали поряд із лінією фронту.

"Насправді це показує, що потенціал цього типу генерації справді величезний для України… Ми не чекаємо на закінчення війни, тому ми реалізуємо ці проєкти вже зараз", — заявив міністр енергетики.

Також під час конференції Галущенко подякував західним союзникам та партнерам за надану допомогу Україні при підготовці до опалювального сезону, а також подякував військовим, які захищають об’єкти критичної інфраструктури від російських ударів. Про це повідомила пресслужба Міненерго.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, компанія "Укренерго" у рамках проекту REPOWER отримала від Світового банку важливе обладнання — великий трансформатор поперечного регулювання для однієї з підстанцій.