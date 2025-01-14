ЧС или шило в *опу Путину? Как ситуация со светом в Молдове повлияет на Украину

Свое мнение высказали два специалиста

Во вторник, 14 января, в Республике Молдова объявлена чрезвычайная ситуация с поставкой электроэнергии. Решение было принято в связи с тем, что Energocom не смог зарезервировать энергетические мощности из-за ограничения мощности межсистемной связи с Румынией. "Телеграф" узнал у экспертов, повлияет ли это на энергетическую ситуацию в Украине.

Что случилось

"На 14 января на правом берегу Днестра запланировано потребление электроэнергии, аналогичное 13 января, но из-за ограничения мощности межсистемной связи с Румынией (накопленной на рынке на сутки вперед и внутрисуточном рынке)", — сообщила государственная компания Energocom, закупающая энергоносители для потребителей республики.

Объем закупок аварийной электроэнергии составляет всего 3% от суточного потребления и пока не влияет на тарифы для потребителей, сообщили в Министерстве энергетики Молдовы. Аварийная закупка электроэнергии также не приведет к отключению потребителей, успокоили граждан в энергоснабжающей компании Moldelectrica.

По данным Energocom, цена на аварийную электроэнергию выше, чем цена на электроэнергию на рынке в сутки вперед. В этих условиях власти Молдовы призвали граждан сократить потребление электроэнергии, чтобы снизить нагрузку на всю систему.

Напомним, с 1 января 2025 года российский "Газпром" прекратил поставки газа в Республику Молдова, в частности для Молдавской ГРЭС, которая подконтрольна сепаратистскому анклаву ПМР. С этого момента МГРЭС, ранее поставлявшая в Молдову до 80% всей электроэнергии, полностью прекратила ее продажу на правый берег Днестра.

В этих условиях Молдова вынуждена покрывать потребление за счет внутренних источников и импорта. 16 декабря в Молдове был введен режим чрезвычайной ситуации в энергетике. 31 декабря Минэнерго Молдовы сообщило, что в январе 2025 года большую часть электроэнергии Молдова будет импортировать из Румынии, а 30% обеспечат местные ТЭЦ.

Молдавская ГРЭС с 1 января 2025 года переходит на генерацию электроэнергии на угле. С 3 января в приднестровском регионе начали вводить веерные отключения электроэнергии.

Напомним, 1 января 2025 Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию в страны Европы. В результате "голубое топливо" из России перестало поступать в так называемую "Приднестровскую Молдавскую Республику". Затем в Приднестровье отключили отопление и горячую воду для населения, бюджетных учреждений и организаций всех форм собственности, кроме больничных стационаров.

Как это повлияет на Украину

"Телеграф" расспросил экспертов, повлияет ли ситуация с электричеством в Молдове на Украину. Заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Андрей Закревский пояснил, что происходящее в Молдове не отразится на ситуации в Украине, ведь хотя наши энергосистемы не отделены, Украина свои европейские импортные квоты не использует, поэтому конкуренции за электроэнергию не будет.

Однако, если в Молдове, с помощью Евросоюза стабилизируется ситуация с электричеством, это будет "шило в *опу Путину", сказал Закревский. Глава России заинтересован в дестабилизации.

Глава совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев в комментарии "Телеграфу" подтвердил, что по состоянию на 1 января государственной энергетической компанией Молдовы Energocom (аналог нашего Укрэнерго) зарезервированы объемы импорта из Украины в диапазоне 315 МВт часов. Наша страна делится с Молдовой генерацией в часы профицита (днем и ночью), когда есть перевыработка электроэнергии. Кроме того, Украина передает (транзитирует) электроэнергию в Молдову из ЕС.

Поэтому, объяснил эксперт, если в результате российских обстрелов в Украине возникает дефицит электроэнергии, ее передача и транзит в Молдову приостанавливается. Таким образом, возникшие сейчас энергетические проблемы соседней страны не отразятся на Украине.

Как сообщал "Телеграф", президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова помочь углем так называемой "Приднестровской Молдавской Республике" – непризнанному образованию, контролируемому россиянами. Президент добавил, что Россия ситуацией в "ПМР" пытается повлиять на общественные настроения в Молдове перед выборами. Поэтому Украина, чтобы разрушить планы Москвы, предлагает помощь.