Морозы отступают? Каким областям повезет с погодой до конца недели

Снег синоптики не обещают

На смену зимним морозам в Украине идет настоящее почти весеннее тепло. Плюсовая температура продержится во всех регионах до конца недели.

Об этом рассказывает синоптик Виталий Постригань. По его словам, основная причина прихода "мартовского тепла" — это активизация североатлантических циклонов, перекрывших путь арктическому воздуху.

Постригань добавляет, что именно поэтому те небольшие морозы, которые были в Украине, и уступают тепло. В Западной Европе погода неклассическая, ведь в большинстве стран наблюдается теплый тропический воздух. В результате – в Великобритании было зафиксировано +16°, в Норвегии +10°.

Но, направляясь в Украину, воздух теряет свое тепло, поэтому в Украине в ближайшие дни будет до +5º.

"Среднесуточная температура воздуха в ближайшие 5 дней ожидается выше нормы на 4-6 градусов: ночью 0-2 градусов мороза, днем 4-6 градусов тепла. В пятницу, 17 января, атмосферные фронты дальнего циклона над Баренцевым морем смогут проявиться в нашем регионе небольшим мокрым снегом и дождем. Местами на дорогах гололед", — говорится в сообщении.

Уже после 18-19 января синоптик прогнозирует небольшое похолодание, ведь "усилит" влияние антициклон "BEATE". Изменение температуры будет медленным, без существенных осадков.

"По предварительным прогностическим расчетам, с 24 января на синоптическую арену выйдет Гренландский антициклон, который обусловит резкое снижение температуры до 10-12 градусов мороза", — добавляет Постригань.

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