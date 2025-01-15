Чи мають право поліцейські мобілізовувати чоловіків

У ТЦК пояснили, чи можуть правоохоронці вручати повістки

Поліцейські в Україні мають право проводити заходи з оповіщення громадян про мобілізацію без участі працівників територіальних центрів комплектування (ТЦК). Однак безпосередньо мобілізовувати громадян вони не можуть.

Про це повідомила заступниця начальника РТЦК та СП у місті Києві майор Лариса Козак у коментарі для РБК-Україна. За її словами, брати участь у мобілізаційному процесі це обов'язок співробітників поліції.

"Поліцейські мають право бути без співробітників ТЦК. Мобілізовувати — ні, але проводити заходи оповіщення без співробітників ТЦК мають, це їх обов'язок", — зазначає Козак.

Тобто, вручати повістки військовозобов'язаним представники поліції можуть, але мобілізовувати не мають уповноважень.

Водночас представниця ТЦК пояснила, що працівники центрів комплектування можуть здійснювати мобілізаційні заходи без супроводу поліції. Проте без правоохоронців ускладнюється перевірка осіб, які можуть перебувати в розшуку, а також відсутня можливість адміністративного затримання громадян.

Нагадуємо, що громадян, які порушують правила військового обліку чи мобілізації, можуть адміністративно затримувати. Однак утримувати військовозобов'язаного у ТЦК та СП можуть не довше трьох годин.

Лариса Козак прокоментувала резонансні випадки так званої "бусифікації", коли військовозобов'язаних чоловіків затримували та доставляли до ТЦК і СП. За її словами, ці ситуації стосувалися громадян, які перебували в розшуку за ухилення від мобілізації . Вона розповідає, що їм пропонували "добровільно прибути до ТЦК для оновлення облікових даних".

Як пояснила майор, у разі непокори вимогам представників поліції або працівників ТЦК, закон дозволяє затримання терміном до трьох годин для складання адміністративного протоколу.

У випадку, якщо громадянин виявляє агресію або чинить фізичний опір, термін затримання може бути продовжений до трьох діб.

Раніше "Телеграф" писав, чи мають право представники ТЦК затримувати чоловіків. Поліція має реагувати на людей, які порушують правила обліку.