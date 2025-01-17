Човен-дракон на незвичних хвилях. Що означає шеврон 36 ОБрМП ім. Білинського (фото, відео)
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Знак розрізнення бригади змінювався, проте завжди має дві спільні особливості
Про 36 окрему бригаду морської піхоти (36 ОБрМП) імені контрадмірала Михайла Білинського знають чимало українців — військові разом з азовцями обороняли Маріуполь на початку повномасштабного вторгнення. Та й створювали бригаду не просто — після окупації Криму, підрозділи Військово-Морських Сил ЗСУ вивели з півострова. 36 окрема бригада берегової оборони, 1 та 501 окремі батальйони морської піхоти стали у 2015 році базою для створення 36 ОБрМП.
В липні 2019 року 36 ОБрМП отримала ім’я контрадмірала Михайла Білинського, який був організатором та командиром Дивізії морської піхоти Директорії УНР. В тому ж місяці бригада отримала затверджені шеврони.
Однак наразі символ змінився. Це все ще човен, але вже золота лодія часів України-Русі з дуже характерною головою. На такому плавзасобі воїни того часу доходили до ворожих берегів. Кожна деталь шевроні має своє значення. Наприклад, три хвилі внизу — символізують рангові відзнаки контрадмірала Михайла Білинського.
Колірна гамма також має вагоме значення. Колір морської хвилі тла — позначає загальну приналежність до морської піхоти. Саме він також використаний на інших шевронах 36 ОБрМП, які оприлюднені в соцмережах бригади. Символіка на них та сама, але обриси лодії та хвиль відрізняються. Гасло бригади — "Борітеся — поборете". Згідно з останніми даними бригада виконувала завдання в Курській області РФ.
Варто додати, що деякі підрозділи, які є частиною 36 ОБрМП, зокрема 501 та 1 окремий батальйони морської піхоти, які раніше були окремим частинами, мають свої додаткові знаки розрізнення.
Раніше "Телеграф" розповідав про значення шевронів інших відомих військових формувань Сил оборони України, зокрема "Вовків Да Вінчі". Цей шеврон вояки отримують не просто так, а після бою від командира.