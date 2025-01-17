Лодка-дракон на необычных волнах. Что означает шеврон 36 ОБрМП им. Белинского (фото, видео)

Знак различия бригады менялся, однако всегда имеет две общие особенности

О 36-й отдельной бригаде морской пехоты (36 ОБрМП) имени контрадмирала Михаила Билинского знают немало украинцев — военные вместе с азовцами обороняли Мариуполь в начале полномасштабного вторжения. Да и создавали бригаду не просто после оккупации Крыма, подразделения Военно-Морских Сил ВСУ вывели с полуострова. 36 отдельная бригада береговой обороны, 1 и 501 отдельные батальоны морской пехоты стали в 2015 году базой для создания 36 ОБрМП.

В июле 2019 36 ОБрМП получила имя контрадмирала Михаила Билинского, который был организатором и командиром Дивизии морской пехоты Директории УНР. В том же месяце бригада получила утвержденные шевроны.

Первые утвержденные шевроны 36 ОБрМП имени контрадмирала Михаила Билинского

Однако символ изменился. Это все еще лодка, но уже золотая лодия времен Украины-Руси с очень характерной головой. На таком плавсредстве воины того времени доходили до вражеских берегов. Каждая деталь шеврона имеет свое значение. К примеру, три волны внизу — символизируют ранговые знаки отличия контрадмирала Михаила Билинского.

Цветовая гамма также имеет важное значение. Цвет морской волны фона – обозначает общую принадлежность к морской пехоте. Именно он также использован на других шевронах 36 ОБрМП, обнародованных в соцсетях бригады. Символика на них та же, но очертания лодии и волны отличаются. Лозунг бригады — "Боритесь — поборете". Согласно последним данным бригада выполняла задачи в Курской области РФ.

Очертания лодии с драконьей головой и три волны сохранены

Следует добавить, что некоторые подразделения, являющиеся частью 36 ОБрМП, в том числе 501 и 1 отдельный батальоны морской пехоты, ранее являвшиеся отдельными частями, имеют свои дополнительные знаки различия.

Шеврон 1 ОБМП Шеврон 501 ОБМП

Шевроны ОБМП в составе бригады на флаге во время посещения морпехов, переживших плен.

Иногда официальный шеврон бригады печатают черно-белым

Ранее "Телеграф" рассказывал о значении шевронов других известных военных формирований Сил обороны Украины, в частности "Волков Да Винчи". Этот шеврон солдаты получают не просто так, а после боя от командира.