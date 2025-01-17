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Лодка-дракон на необычных волнах. Что означает шеврон 36 ОБрМП им. Белинского (фото, видео)

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
Знак различия 36 ОБрМП имени контрадмирала Михаила Билинского Новость обновлена 17 января 2025, 11:04
Знак различия 36 ОБрМП имени контрадмирала Михаила Билинского. Фото instagram.com/36_obrmp

Знак различия бригады менялся, однако всегда имеет две общие особенности

О 36-й отдельной бригаде морской пехоты (36 ОБрМП) имени контрадмирала Михаила Билинского знают немало украинцев — военные вместе с азовцами обороняли Мариуполь в начале полномасштабного вторжения. Да и создавали бригаду не просто после оккупации Крыма, подразделения Военно-Морских Сил ВСУ вывели с полуострова. 36 отдельная бригада береговой обороны, 1 и 501 отдельные батальоны морской пехоты стали в 2015 году базой для создания 36 ОБрМП.

В июле 2019 36 ОБрМП получила имя контрадмирала Михаила Билинского, который был организатором и командиром Дивизии морской пехоты Директории УНР. В том же месяце бригада получила утвержденные шевроны.

Первые утвержденные шевроны 36 ОБрМП имени контрадмирала Михаила Билинского
Первые утвержденные шевроны 36 ОБрМП имени контрадмирала Михаила Билинского

Однако символ изменился. Это все еще лодка, но уже золотая лодия времен Украины-Руси с очень характерной головой. На таком плавсредстве воины того времени доходили до вражеских берегов. Каждая деталь шеврона имеет свое значение. К примеру, три волны внизу — символизируют ранговые знаки отличия контрадмирала Михаила Билинского.

Цветовая гамма также имеет важное значение. Цвет морской волны фона – обозначает общую принадлежность к морской пехоте. Именно он также использован на других шевронах 36 ОБрМП, обнародованных в соцсетях бригады. Символика на них та же, но очертания лодии и волны отличаются. Лозунг бригады — "Боритесь — поборете". Согласно последним данным бригада выполняла задачи в Курской области РФ.

Шеврон 36 ОБрМП
Очертания лодии с драконьей головой и три волны сохранены

Следует добавить, что некоторые подразделения, являющиеся частью 36 ОБрМП, в том числе 501 и 1 отдельный батальоны морской пехоты, ранее являвшиеся отдельными частями, имеют свои дополнительные знаки различия.

Шеврон 1 ОБМП
Шеврон 1 ОБМП
Шеврон 501 ОБМП
Шеврон 501 ОБМП
Шевроны ОБМП в составе бригады на флаге во время посещения морпехов, переживших плен.
Шевроны ОБМП в составе бригады на флаге во время посещения морпехов, переживших плен.
официальный шеврон 36 ОБрМП в черно-белом исполнении
Иногда официальный шеврон бригады печатают черно-белым

Ранее "Телеграф" рассказывал о значении шевронов других известных военных формирований Сил обороны Украины, в частности "Волков Да Винчи". Этот шеврон солдаты получают не просто так, а после боя от командира.

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#Шеврон #Морская пехота #36 ОБрМП