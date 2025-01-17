Укрпошта тонко натякнула, чиї насправді Кубань, Курщина та Білгородщина

На марках зображено традиційний одяг українців

Укрпошта випустила нову серію поштових марок із зображенням традиційного українського одягу Кубані, Білгородщини та Курщини. Випуск відбудеться 22 січня 2025 року – в день підписання президентом України указу "Про історично населені українцями території Російської Федерації".

До нового випуску увійшли три окремі марки та один блок із шістьма мініатюрами. Перша марка присвячена святковому вбранню Курщини на свято Явдохи, друга – великодньому одягу Білгородщини, третя зображує традиційне вбрання Кубані на свято Роду. Про це повідомляють на сторінці Укрпошти у соцмережах.

Філателістичний блок містить шість марок із зображенням святкового одягу: "Курщина. Свято Явдохи", "Курщина. Свято Прокопія", "Білгородщина. Великдень", "Білгородщина. Колодій", "Кубань. Свято Роду" та "Кубань. Свято Георгія".

Автором художнього оформлення марок став Миколай Кочубей. Кожну марку надрукували накладом 600 тисяч примірників, тираж блоку становить 30 тисяч примірників.

У документальній стрічці "Кубанські козаки. А вже двісті літ" Микола Іванович Ляшко розповідає про зміну українських прізвищ на російські на Кубані: "Чому я записаний не як українець, а по-руськи? У мене друг був Жовтобрюх, а став він — Жовтобрюхов. Щоб приховати, що в нас прізвища українські, запорозькі… Бо весь Краснодарський край зробили руським".

Придбати нові марки можна у відділеннях Укрпошти та філателістичних крамницях з 22 січня. Попереднє замовлення доступне на сайті postmark.ukrposhta.ua. Власники філателістичних абонементів отримають посилання для оплати на електронну пошту.

Раніше "Телеграф" писав, що "Укрпошта" загубила іноземні дипломи студентів медуніверситету та запропонувала смішну компенсацію. У документах були апостильовані папери.