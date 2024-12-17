Поспішіть відправити подарунки: як "Укрпошта" та "Нова пошта" працюватимуть на свята

Поштові компанії закликали клієнтів завчасно планувати відправлення та отримання посилок

Найбільші поштові оператори України змінили графік роботи на новорічні свята. 1 січня 2025 року "Укрпошта" та "Нова пошта" не обслуговуватимуть клієнтів.

У святковий день не працюватимуть ні відділення, ні кур'єри, а завантаження посилок у поштомати буде призупинено. Про це повідомили пресслужби "Укрпошти" та "Нової пошти", передає ТСН.

Обидва оператори внесли зміни у графік роботи наприкінці грудня. Відділення "Укрпошти" працюватимуть за скороченим графіком до 17:00 24 та 31 грудня. На Різдво, 25 грудня, установа обслуговуватиме клієнтів за стандартним розкладом.

"Нова пошта" також оприлюднила святковий графік роботи. Відділення компанії 25 грудня працюватимуть у звичному режимі. 31 грудня обслуговування клієнтів триватиме до 17:00, але час роботи може відрізнятися залежно від конкретного відділення. Клієнти зможуть забрати раніше завантажені посилки з поштоматів навіть у святкові дні.

Поштові компанії закликали клієнтів завчасно планувати відправлення та отримання посилок з урахуванням святкового графіка роботи. Звичний режим роботи відділень обох операторів відновиться 2 січня 2025 року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Meest Пошта вскочила у скандал через посилку журналістки. У компанії вже відреагували.