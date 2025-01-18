У Покровськ зайшли росіяни? Що відомо на ранок 18 грудня (карти)

Тривають важкі бої

У оперативно-стратегічному угрупованні військ (ОСУВ) "Хортиця" спростували заяви, які поширилися мережею 17 січня, що російська армія нібито вже зайшла у місто Покровськ Донецької області. У Генштабі у зведенні о 22:00 п'ятниці повідомили, що з початку доби на Покровському напрямку відбулося 64 атаки ворога.

"Телеграф" розповідає, що відомо про ситуацію у Покровську на ранок 18 січня. Напередодні ввечері народний депутат Мар'яна Безугла заявила, що російські війська нібито вже увійшли у Покровськ. Жодних доказів вона не навела, проте на заяву Безуглої почали посилатися російські пропагандисти.

Після цього у ОСУВ "Хортиця" заявили, що інформація про присутність російських окупантів у Покровську не відповідає дійсності. Обстановка на Покровському напрямку дійсно найскладніша на фронті, проте бої зараз тривають на підступах до агломерації, додали там.

Аналітики DeepState, які слідкують за ситуацією на фронті, не повідомляли, що росіяни нібито зайшли у Покровськ. На картах цього також не відзначено. Натомість за їхніми даними, ворог просунувся на Харківщині — в Тихому та біля Зеленого Гаю. Також є просування росіян в Донецькій області — біля Удачного, Котлиного та Дачного.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті за 17 січня також не повідомляє про прорив окупантів у Покровськ. Зазначається, що росіяни мали просування, та, згідно з геолокаційними кадрами, ймовірно, захопили Ясенове, а також просувалися вздовж південного (лівого) берега річки Солона на північ від Успенівки (обидва на південний захід від Покровська).

"Російські війська продовжували наступ на північний схід від Покровська біля Водяного Другого; на схід від Покровська біля Зеленого Поля, Єлизаветівки, Проміні, Миролюбівки; на південний схід від Покровська біля Лисівки; на південь від Покровська біля Шевченка і Нового Труду; і на південний захід від Покровська біля Удачного, Успенівки, Срібного, Звірового, Котлиного 16 і 17 січня", — йдеться у звіті.

За даними Генерального штабу ЗСУ, за неповну добу росіяни 64 рази атакували на Покровському напрямку. Бої точилися у районах Зеленого Поля, Водяного Другого, Єлизаветівки, Променю, Лисівки, Шевченка, Звірового, Удачного, Успенівки, Срібного, Дачного, Улаклів та Янтарного.

"Сьогодні (17 січня, — ред.) на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 410 окупантів, з них 173 — безповоротно. Також знищено три мотоцикли, десять одиниць автомобільної техніки та два засоби супутникового зв’язку", — додали у Генштабі.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає Покровськ, де станом на 7 січня залишалося 7 300 жителів. Ворог регулярно обстрілює населений пункт КАБами, артилерією та полює на цивільних FPV-дронами.