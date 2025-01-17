Росіяни могли захопити три населені пункти на Покровському напрямку, - DeepState (карти боїв)

Важкі бої не припиняються ані вдень, ані вночі

Йде 1059-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, з початку минулої доби, 16 січня, на фронті сталося 131 бойове зіткнення. Росіяни окупували ще три населених пункти на Покровському напрямку у Донецькій області.

За даними порталу DeepState, ворог окупував Піщане, Слов'янку та Ясенове. Також росіяни мали просування біля Новоандріївки, Дачного, Котлиного, Звірового, у Времіївці та Часовому Яру.

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що станом на 22:00 16 січня, на Покровському напрямку росіяни здійснили 47 атак. Бої точилися у районах населених пунктів Зелене Поле, Єлизаветівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Новий Труд, Покровськ, Шевченко, Звірове, Котлине, Успенівка, Слов’янка, Петропавлівка, Андріївка, Улакли, Курахове, Дачне та Янтарне.

На момент виходу зведення, втрати росіян на цьому напрямку склали 300 військовослужбовців вбитими та пораненими. Також наші воїни знищили чотири ворожі автомобілі, крім того, суттєво пошкоджено ворожий танк, міномет та один автомобіль противника.

На Краматорському напрямку російська армія атакувала сім разів. Вона наступала у районах Привілля, Білої Гори, Григорівки та Часового Яру. За даними Генштабу, всі спроби загарбників просунутися зупинили українські воїни.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 12 штурмових дій. Росіяни атакували позиції українських підрозділів біля Кримського, Леонідівки, Торецька та Щербинівки.

На Новопавлівському напрямку було 10 атак окупантів. Бої точилися поблизу Костянтинополя, Великої Новосілки та Времівки.

Як повідомляв "Телеграф", днями на Курщині загинув африканський найманець, який воював на боці РФ у складі штурмової роти 155-ї бригади морської піхоти. Він став першим громадянином ЦАР, чию особу вдалося ідентифікувати серед загиблих у Курській області.