В Покровск вошли россияне? Что известно на утро 18 декабря (карты)

Продолжаются тяжелые бои

В оперативно-стратегической группировке войск (ОСУВ) "Хортица" опровергли заявления, которые распространились по сети 17 января, что российская армия якобы уже зашла в город Покровск Донецкой области. В Генштабе в сводке в 22:00 пятницы сообщили, что с начала суток на Покровском направлении произошло 64 атаки врага.

"Телеграф" рассказывает, что известно о ситуации в Покровске на утро 18 января. Накануне вечером народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что российские войска якобы уже вошли в Покровск. Никаких доказательств она не привела, однако на заявление Безуглой стали ссылаться российские пропагандисты.

После этого в ОСУО "Хортица" заявили, что информация о присутствии российских оккупантов в Покровске не соответствует действительности. Обстановка на Покровском направлении действительно самая сложная на фронте, однако бои продолжаются на подступах к агломерации, добавили там.

Аналитики DeepState, следящие за ситуацией на фронте, не сообщали, что россияне якобы зашли в Покровск. На картах этого тоже не отмечено. По их данным, враг продвинулся на Харьковщине — в Тихом и возле Зеленого Гая. Также есть продвижение россиян в Донецкой области – возле Удачного, Котлиного и Дачного.

Американский Институт изучения войны (ISW) в своем отчете за 17 января также не сообщает о прорыве оккупантов в Покровске. Отмечается, что россияне имели продвижение, и, согласно геолокационным кадрам, вероятно, захватили Ясеново, а также продвигались вдоль южного (левого) берега реки Соленая к северу от Успеновки (оба юго-западнее Покровска).

"Российские войска продолжали наступление к северо-востоку от Покровска у Водяного Второго; к востоку от Покровска возле Зеленого Поля, Елизаветовки, Промини, Миролюбовки; к юго-востоку от Покровска возле Лисовки; к югу от Покровска у Шевченко и Нового Труда; и к югу от Покровска возле Удачного, Успеновки, Серебряного, Зверевого, Котлиного 16 и 17 января", — говорится в отчете.

По данным Генерального штаба ВСУ, за неполные сутки россияне 64 раза атаковали на Покровском направлении. Бои шли в районах Зеленого Поля, Водяного Второго, Елизаветовки, Луча, Лысовки, Шевченко, Зверевого, Удачного, Успеновки, Серебряного, Дачного, Улаклы и Янтарного.

"Сегодня (17 января, — ред.) на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 410 окупантов, из них 173 — безвозвратно. Также уничтожены три мотоцикла, десять единиц автомобильной техники и два средства спутниковой связи", — добавили в Генштаб.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит Покровск, где на 7 января оставалось 7 300 жителей. Враг регулярно обстреливает населенный пункт КАБами, артиллерией и охотится на гражданских FPV-дронов.