Молода бригада з золотим Симарглом на шевроні: що відомо про напівбожествений символ 158-ї (фото)

Основні кольори — синій та золотий

Не тільки абсолютно реальні тварини чи птахи України прикрашають шеврони Сил оборони. Новостворена 158 бригада дислокується на Чернігівщині та її символ — створіння міфічне.

Один із неформальних символів міста — Симаргл, став також частиною нарукавного знаку бригади. Золоте шиття використовується на знак приналежності до сухопутних військ. Також серед кольорів шеврона — оливковий та синій. Якщо оливковий колір питань не викликає, то синє фонове тло символізує славу, честь та вірність в геральдиці.

Шеврон 158 бригади

Симаргл — не просте, а міфічне створіння. Він був одним із тих богів, кому князь Володимир встановив ідолів у Києві. Вважається, що це створіння з головою пса чи вовка, крилами грифона та хвостом ящера було провідником між небом та землею, а також був володарем чотирьох стихій — землі, води, повітря та вогню.

Використання зображення Симаргла на іншому нарукавному знаку

Шеврон бригади також може виконуватися не в офіційних кольорах, а в більш практичній гамі. Зокрема, в кольорах хакі.

Заступник командира 1-го механізованого батальйону 158-ї ОМБр Сергій Гаранька з шевроном на лівій руці

158 окрема механізована бригада у складі Сухопутних Військ Збройних Сил України створена майже рік тому, в березні 2024 року та активно рекрутує військових. Серед членів бригади чимало досвічених захисників та захисниць.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на шевроні 36 ОБрМП ім. Білинського, що відома також захистом "Азовсталі", зображений човен з драконячою головою. Також цікавий шеврон у "Вовків да Вінчі". На ньому — три голови.