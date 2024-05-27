Від шоколаду до прикрас і бензину. Що виробляють та продають нардепи-бізнесмени (топ-10)

Політичний бомонд часто пов’язаний з бізнесом. Розповідаємо, що продають

Багато народних обранців мають власний бізнес. Від шоколаду та ковбаси до ювелірних прикрас та будівельних матеріалів — асортимент товарів досить різноманітний.

За законом про запобігання корупції, депутати не мають права одночасно працювати в Раді та особисто керувати бізнесом (конфлікт інтересів). Тому повинні передати управління іншим підприємствам чи особам, не брати участь в ухваленні рішень. Проте мають право продовжувати отримувати прибутки, лишаючись власниками.

"Телеграф" розповідає, що саме можна купити у наших політиків (чи пов’язаних з ними бізнесів).

1.Ювелірні прикраси. Олександр Сова

Народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Сова є одним із засновників популярного українського бренду SOVA. Ювелірний дім випускає прикраси та має мережу з-понад 40 магазинів.

За даними аналітичної системи YouControl, активи депутата та його родини об’єднані в так звану "Групу родини Сова". Олександр має 16,26% в ТОВ "Ювелірний Дім "Сова", 52,04% в ТОВ "Сова Джевелрі Хаус", 51 % в ТОВ "Сова-Ритейл".

До сімейного бізнесу долучений його брат Юрій Сова та дружина Людмила Сова, яка займається підприємницькою діяльністю та отримає зарплату від ТОВ "Сова-Ритейл".

2.Кондитерка. Геннадій Вацак

Затятий захисник Московського патріархату на Вінничині Геннадій Вацак з парламентської групи "Довіра" має два ультрадорогих автомобілі. Він став першим у Європі власником електричного Rolls-Royce Spectre (коштує $600 000), а також був помічений за кермом Rolls-Royce Ghost 2022 року випуску.

Автівки нардепа записані на власний кондитерський дім "Вацак". Він є засновником кондитерського дому "Вацак" та бенефіціаром з часткою 100%. Як бачимо з автівок, справи у бізнесу йдуть непогано.

Компанія випікає торти, тістечка та різні солодощі, продаючи їх у власних магазинах (таких майже тисяча по всій Україні) та національних торговельних мережах.

3.Шоколад, борошно, цукор. Петро Порошенко

Прізвище п’ятого президента України Петра Порошенка асоціюється з шоколадом та солодощами "Рошен". Хоча політик переписав свою бізнес-імперію на сина Олександра кілька років тому. Кондитерська компанія входить до агрохолдингу "Укрпромінвест-Агро", який також виготовляє борошно та цукор.

Юридичні тонкощі: група "Укрпромінвест" об’єднує понад 100 компаній, її активи належать фонду "Прайм Ессетс Кепітал". Основні активи групи – кондитерська корпорація "Рошен", агрохолдинг "Укрпромінвест-Агро", Пісківський завод скловиробів (співвласник І.Кононенко), завод "Енергоавтоматика" (співвласник О.Зімін).

4.Все для ремонту. Олександр Герега

Мережа гіпермаркетів "Епіцентр" належить нардепу від групи "За майбутнє" Олександру Герезі та його дружині Галині. Гіпермаркети постійно зазнають обстрілів, це по них влучили росіяни у Харкові 25 травня. Загинули 12 людей, ще понад 40 були поранені.

У мережі "Епіцентр" можна купити все необхідне для ремонту, запастися ліхтариками й лампами на акумуляторах для блекауту та скупитися аксесуарами для авто.

В "Епіцентрі" Олександр Герега має 51,30%, у Новій Лінії — 50.85%.

Також Герега — колишній регіонал, він був членом фракції "Партії регіонів" у Раді 7 скликання, 16 січня 2014 року голосував за "диктаторські закони". Після втечі Віктора Януковича 21 лютого вийшов з фракції.

5.Ліки. Костянтин Бондарєв

Нардеп від "Батьківщини" Костянтин Бондарєв є ключовою особою групи "Велес", за даними YouControl. Основними напрямками діяльності групи є надання фінансових послуг та харчова промисловість.

Бондарєв є бенефіціаром компанії "Сента фарм" (100%) яка торгує ліками.

6.Оренда вантажівок, готелі. Андрій Лопушанський

Народний депутат від Європейської солідарності Андрій Лопушанський займався підприємництвом ще з дев’яностих. Його фінансово-промислова група надає готельні послуги, займається альтернативною енергетикою.

Зокрема, йому належить 51% у ТОВ "Гербурт", компанії, яка надає в оренду вантажні автомобілі. Лопушанський заснував ТОВ "Роял Хоспітеліті Груп" ("Royal Hospitality Group"), яка займається готельним бізнесом. Це готель "Женева" на курорті Трускавець.

7.Оновити гардероб на Барабашово. Олександр Фельдман

Член депутатської групи "Відновлення України", а до цього ОПЗЖ, Олександр Фельдман, є ключовою особою групи "АВЕК".

До групи входить найбільший ринок Східної Європи Барабашово (Харків). Там досі можна купити що завгодно — від одягу до запчастин.

Але ринок переживає не найкращі часи через обстріли Росії. У березні 2022-го пожежа охопила 7 гектарів ринку. Продавці ризикують втратити торгові точки під час обстрілів та мусять час від часу міняти склопакети. Також частину рядів знесуть для будівництва дороги і ЖК, проте торгові ряди обіцяють перебудувати.

Ринок після обстрілу у березні 2022 року.

Зараз працює лише частина ринку, а мешканці Харкова приходять сюди як в гуманітарний хаб (можна отримати одяг, продуктові набори).

8.Ковбаса і тушковане м’ясо. Іван Чайківський

Тернопільський м'ясокомбінат пропонує понад 50 видів тушкованого м'яса, паштетів, та каш. М'ясокомбінат входить у групу "Агропродсервіс", яку заснував Іван Чайківський.

Зараз Чайківський є депутатом групи "За майбутнє", а бенефіціаркою є дружина Тетяна Чайківська.

Окрім легендарної ковбаси з Тернопільського м’ясокомбінату, група Агропродсервіс займається рослинництвом та працює у сфері послуг (збір та сушка зерна).

9.Заправитися на АЗС. Степан Івахів

Нардеп Степан Івахів з групи "За майбутнє" також відомий завдяки групі компаній "Континіум", де він є однією з ключових осіб.

Основний прибуток групі приносять друга за розмірами в Україні мережа АЗС WOG та молочний холдинг. Івахів має 47.5% у ТОВ "Клуб сиру", що позиціює себе як український преміальний бренд сирів. Продукцію можна знайти на полицях "Ашану" і магазинах Fozzy Group.

10.Кукурудза і пиріжки. Олег Кулініч

Народний депутат з групи "Довіра" Олег Кулініч є засновником і кінцевим бенефеціаром сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Октан". Фермерське господарство вирощує кукурудзу, соняшник, горох, цибулю. Також має власну пекарню.

Раніше "Телеграф" розповідав, що ексміністр Арсен Аваков зайнявся незвичайним бізнесом у Карпатах. Його інвестиційна фірма стала власником ТОВ "Карпатські лісові горішки".