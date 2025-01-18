Нардеп вывозил уклонистов за границу в роли своих водителей: что о нем известно (фото)

Ему может грозить длительное тюремное заключение

В субботу, 18 января, правоохранители сообщили действующему народному депутату Украины о подозрении в организации незаконного пересечения границы для потенциальных уклонистов. По предварительным данным, речь идет о киевском нардепе от "Батькивщины" Константине Бондареве.

Личность нардепа раскрыли столичные Телеграм-каналы. По месту жительства фигуранта проводятся обыски. Также следователи подали ходатайство в суд с просьбой избрать нардепу меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Украины.

Согласно материалам дела, нардеп и член Комитета по транспорту и инфраструктуре с июля 2022 года и по 2023 год направил в ГНСУ 23 письма с просьбами разрешить выезд за границу мужчинам призывного возраста в качестве "водителей" для его сопровождения.

Таким образом 18 призывников пересекли госграницу без участия нардепа, так как он к этому времени либо уже была за границей, либ не уезжала из страны вообще.

Интересно, что для некоторых заграничных поездок члену Комитета по транспорту и инфраструктуре требовалось одновременно 5 водителей.

Часть из "водителей" нардепа уезжала и возвращалась самостоятельно, а трое "драйверов" бесследно "потерялись" и не вернулись в Украину.

Нардепу сообщено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через госграницу с использованием служебного положения и в служебном подлоге.

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет. Следователи через суд будут добиваться избрания ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Правоохранители продолжают проводить обыски у народного депутата и лиц, которые при его пособничестве выезжали за границу. Расследование по делу продолжается.

Что известно о Константине Бондареве

Родился 13 сентября 1972 года в городе Ташкент, Узбекистан. Окончил в 1994 году Киевский инженерно-строительный институт на отделении "Промышленное и гражданское строительство". Также политик учился в Киевском экономическом университете, который окончил в 2004 году.

В 1997 году начал работать коммерческим директором компании "Макси-К".

В 2000 году занимает должность аудитора-консультанта в "Тетра-Аудите". Через два года становится главой наблюдательного совета банка "Велес". Бондарев являлся одним из ключевых участников этого банка. Ему принадлежало 81,44% акций компании.

В 2002 году – Бондарев становится депутатом Киевского областного совета. Являлся членом комиссии, занимающейся вопросами бюджета и финансов.

В 2004 году вступает в Социалистическую партию. Через два года стал председателем этой политической силы, а также вступил в должность заместителя председателя Киевского областного совета. Из-за внутренних конфликтов в партии покидает ряды этой политсилы и вступает в "Родину". Именно от этой партии политик участвовал в парламентских выборах в 2007 году.

В 2010 году Бондарев был назначен главой киевского отделения "Родины".

В 2012 году снова идет на парламентские выборы и снова успешно. В Верховной Раде седьмого созыва занимает должность заместителя председателя комитета, занимающегося вопросами транспорта и связи.

В 2014 году политик принял участие в парламентских выборах от партии Юлии Тимошенко, набравшей 5,68% голосов избирателей. Однако Бондарев, находившийся под 22-м номером в списках, места в Раде не получил.

В 2019 году Константин Анатольевич вновь участвовал в парламентских выборах, инициированных новым президентом Владимиром Зеленским. И в этот раз успешно – в Верховной Раде девятого созыва возглавляет подкомитет, занимающийся вопросами трубопроводного транспорта.

На данный момент известно, что нардеп от "Батькивщины" Константин Бондарев является ключевым лицом группы "Велес", по данным YouControl. Основными направлениями деятельности группы является предоставление финансовых услуг и пищевая промышленность.

Бондарев является бенефициаром компании "Сента фарм" (100%) торгующей лекарствами.

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