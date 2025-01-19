Герой і командир легендарної бригади: Зеленський назвав ім’я нового голови академії сухопутних військ (фото)

Качур — Герой України

Президент України Володимир Зеленський доручив Міноборони призначити голову Національної академії сухопутних військ імені Сагайдачного. Замість звільненого Павла Ткачука, її тепер очолить Роман Качур.

Про це глава держави повідомив під час свого чергового відеозвернення. Як зазначає президент, Качур добре знає фронт та має бачення того, що треба змінити у військовій освіті.

"Він добре знає фронт, він командував 55-ю окремою артилерійською бригадою. Я говорив із полковником Качуром — у нього є бачення того, що змінити у військовій освіті", — сказав президент.

Роман Качур

Колишній командир 55-ї окремої артилерійської бригади.

Роман Качур народився у Сумах у 1984 році;

У 2005 році закінчив Сумський військовий інститут ракетних військ та артилерії;

У 2014-2018 роках служив начальником артилерії 81 окремої аеромобільної бригади Збройних сил України;

З березня 2018 року по липень 2022 року — командир 55-ї окремої артилерійської бригади "Запорізька Січ";

Герой України;

Нагороджений орденом Богдана Хмельницького І, ІІ та ІІІ ступенів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що начальника Національної академії сухопутних військ Павла Ткачука звільнено з посади в грудні 2024 року. Заклад напередодні "прославився" побиттям і знущанням з курсантів.