Герой и командир легендарной бригады: Зеленский назвал имя нового главы академии сухопутных войск (фото)

Качур — Герой Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Минобороны назначить главу Национальной академии сухопутных войск имени Сагайдачного. Вместо уволенного Павла Ткачука, её теперь возглавит Роман Качур. Также Президент

Об этом глава государства сообщил во время своего очередного видеообращения. Как отмечает президент, Качур хорошо знает фронт и имеет видение того, что нужно изменить в военном образовании.

"Он хорошо знает фронт, он командовал 55-й отдельной артиллерийской бригадой. Я говорил с полковником Качуром – у него есть видение того, что изменить в военном образовании", — сказал президент.

Роман Качур

Бывший командир 55-й отдельной артиллерийской бригады.

Роман Качур родился в Сумах в 1984 году;

В 2005 году окончил Сумской военный институт ракетных войск и артиллерии;

В 2014-2018 годах служил начальником артиллерии 81-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины;

С марта 2018 по июль 2022 — командир 55-й отдельной артиллерийской бригады "Запорізька Січ";

Герой Украины;

Награжден орденом Богдана Хмельницкого I, II и III степеней.

Напомним, ранее мы писали о том, что начальник Национальной академии сухопутных войск Павел Ткачук уволен с должности в декабре 2024 года. Заведение накануне "прославилось" избиениями и издевательствами над курсантами.