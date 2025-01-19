Що змусить Росію піти на справедливий мир: в Україні назвали два інструменти

Інструменти треба застосовувати разом і рішуче

Щоб змусити Росію піти на справедливий світ, світ має скористатися двома інструментами. Це включає економічні та військові заходи.

Про це написав глава МЗС України Андрій Сибіга в соцмережі X. За його словами, ці два компоненти працюватимуть лише разом і їх треба застосовувати максимально рішуче.

Він зазначив, що світ має суттєво збільшити ціну ведення війни для Росії, перш ніж говорити про плани її завершення.

"Максимальний економічний та військовий тиск включає суворі санкції, повне використання заморожених російських активів для підтримки України та надання Україні конкретної військової допомоги у достатніх обсягах та вчасно, щоб наші воїни могли проводити успішні військові операції", — написав він.

Як повідомлялося раніше, Київ намагається переконати обраного президента США Дональда Трампа у необхідності "змусити Росію відчути біль", перш ніж розпочинати переговори про врегулювання війни. Інакше у Кремлі можуть стати сміливішими, а ці переговори призведуть до катастрофи.

Під цими словами насамперед завдання далекобійних ударів. Зокрема, в Україні нагадують, що тримають під прицілом 46% усіх об’єктів нафтової промисловості Росії, а також безліч військових об’єктів.