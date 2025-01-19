Что заставит Россию пойти на справедливый мир: в Украине назвали два инструмента

Инструменты надо применять вместе и решительно

Чтобы заставить Россию пойти на справедливый мир, мир должен воспользоваться двумя инструментами. Это включает экономические и военные меры.

Об этом написал глава МИД Украины Андрей Сибига в соцсети X. По его словам, эти два компонента будут работать лишь вместе и их надо применять максимально решительно.

Он отметил, что мир должен существенно нарастить цену ведения войны для России, прежде чем говорить о планах ее завершения.

"Максимальное экономическое и военное давление включает строгие санкции, полное использование замороженных российских активов для поддержки Украины и предоставления Украине конкретной военной помощи в достаточных объемах и вовремя, чтобы наши воины могли проводить успешные военные операции", — написал он.

Как сообщалось ранее, Киев пытается убедить избранного президента США Дональда Трампа в необходимости "заставить Россию почувствовать боль" прежде, чем начинать переговоры об урегулировании войны. В противном случае, в Кремле могут стать смелее, а эти переговоры приведут к катастрофе.

Под этими словами в первую очередь нанесение дальнобойных ударов. В частности, в Украине напоминают, что держат под прицелом 46% всех объектов нефтяной промышленности России, а также множество военных объектов.