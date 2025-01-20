ЗСУ відновили контроль у двох селах, але могли втратити у чотирьох, - DeepState (карти боїв)

Важкі бої не припиняються

Йде 1062 день війни з російськими окупантами. З початку минулої доби, 19 січня, на фронті зафіксовано 189 бойових зіткнень, росіяни продовжують тиснути на всіх напрямках.

За даними порталу DeepState, українські захисники відновили контроль над позиціями в Махнівці Курської області РФ та Зеленівці на Донеччині. Водночас ситуація на Донецькому напрямку залишається складною.

Так, аналітики DeepState повідомляють, що росіяни захопили нові території одразу в кількох районах Донецької області. За їхньою інформацією, армія РФ просунулася в районах Тернів та Дворічної. Також російські війська намагаються взяти під контроль території біля Колодязів та Слов'янки на Донеччині.

Водночас Генеральний штаб ЗСУ не підтверджує інформацію щодо просування російських військ поблизу Колодязів та Слов'янки. За офіційними даними, на Лиманському напрямку окупанти здійснили 17 атак. Ворог намагався прорвати українську оборону в районі одразу 12 населених пунктів: Новоєгорівки, Надії, Новосергіївки, Першотравневого, Зеленого Гаю, Макіївки, Новосадового, Зарічного, Колодязів, Зеленої Долини, Тернів та у Серебрянському лісі.

Раніше аналітики повідомляли про складну ситуацію в Торецьку на Донеччині, де центральна частина міста опинилася під контролем росіян. Перед цим українські військові змогли відновити контроль над селищем Шевченко в Покровському районі, проте російські війська захопили село Зелене.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що росіяни могли захопити три населені пункти на Покровському напрямку. Про це свідчили дані порталу DeepState.