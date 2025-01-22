Они все спланировали и ждали ее. Родственница избитой в Белой Церкви девочки рассказала новые детали

Женщина назвала причину, которая могла спровоцировать конфликт

Девочка, которую жестоко побили в Белой Церкви, была переселенкой и пыталась найти друзей, но стала жертвой нападения. Ее могли избить из-за клеветы. Состояние пострадавшего ребенка подавлено.

Тетя пострадавшей девочки в эфире КИЕВ24 рассказала о деталях нападения. По ее словам, это была договоренность девушек, которая всех подговорила, оклеветала Ярославу.

Они ждали ее, говорит женщина. Она добавляет, что один мальчик, с которым она общалась за два месяца до этого и была в дружеских отношениях звонил ей.

"Он сказал: "привет, давно тебя не видел, что делаешь, что ты не выходишь гулять, не хочешь пойти прогуляться?". Она сказала: "ну конечно, да, да, я могу". Она спросила у мамы, мама разрешила и предложила взять собаку, чтобы та ее выгуляла. Он ее ждал, и они пошли на это место. И там уже ожидала ее вся эта компания. Это дети, которые проживают в том же самом районе, что и девушка (потерпевшая Ярослава — ред)", — говорит она.

По словам тети, Ярославе предложила одна из девушек траву. Информация, которую ей предлагали подобное, разлетелась школой и это стало одной из причин агрессии подростков, говорит тетя.

Сейчас состояние девушки очень подавлено. "Она оторвана от жизни", добавила тетя.

Добавим, что 22 января в Белоцерковском горрайонном суде избирают меру пресечения для 16-летнего подозреваемого. Как отмечают журналисты КИЕВ24, прокуроры требуют взятия парня под стражу. Заседание проходит в закрытом режиме.

Что предшествовало

В Белой Церкви Киевской области трое подростков жестоко избили 12-летнюю школьницу — среди нападающих были ровесница пострадавшей, а также двое парней 15 и 16 лет. Конфликт возник между участниками из-за слухов разного характера, которые пострадала, якобы распространялась о нескольких участниках этого события.

Один из фигурантов, 16-летний парень, угрожал, ударил девушку и распилил в лицо газовый баллончик. Он также оказывал пострадавшее психологическое давление и требовал деньги в сумме 15 тысяч гривен.

Следователи сообщили о подозрении юноши по факту пытки и вымогательства средств во время военного положения. Наряду с этим, сегодня были переквалифицированы действия всех участников преступления и сейчас их действия рассматриваются в рамках досудебного расследования по факту совершения преступления.

Также на жестокое избиение ребенка в Белой Церкви отреагировала образовательная омбудсменка Надежда Лещик.

"То, что мы видим на видео, распространенном в социальных сетях, откровенно ужасает: группа подростков издевается над другой девочкой-подростком, бьют, унижают. Такие действия способны влиять не только на физическое здоровье ребенка, которого обидели, но и на ее психологическое состояние", – рассказывает ТСН.ua Надежда Лещик.

Ранее "Телеграф" писал, что в Черновцах два нетрезвых подростка избили студента в общежитии и сняли видео.