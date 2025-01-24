Ворог оточив Велику Новосілку і просунувся у кількох населених пунктах. Як виглядає лінія фронту

Росіяни мають просування у кількох н.п.

Українська армія продовжує утримувати оборону на кількох напрямках Донецької області. Найгарячішими залишаються покровський напрямок, Торецьк, Часів Яр, Курахове, Куп'янськ та Велика Новосілка. Саме на цих ділянках ворог зосередив найбільшу концентрацію своїх військових сил.

За даними DeepStateMap, російські війська просунулися на кількох ключових напрямках. Зокрема, зафіксовано просування біля населених пунктів Велика Новосілка, Дачне (на захід від Курахового), Удачне, Новоєлизаветівка, Макіївка, Табаївка та Западне.

Ситуація у н.п. Дачне

Яка ситуація у н.п Удачному зараз

На цій ділянці фронту росіяни просунулись у населеному пункті Удачне, а також атакують на південний захід на північний захід від села.

Ситуація в Новоєлизаветівці

Згідно з картою, ворог майже повністю захопив Новоєлизаветівку. Також відбуваються атаки з боку Ясенового та Новоандріївки.

Макіївка

Згідно з картою, росіяни перейшли річку Жеребець і просунулись в Макіївці.

Табаївка

Неспокійно також на Харківщині. Армії РФ вдалось захопити певні території у межах н.п Табаївка, що біля Куп'янська-Вузлового.

Западне

Такоє ж просування біля н.п. Западне на Харківщині.

Особливо серйозною є ситуація у Великій Новосілці на Донеччині. Згідно з картами DeepStateMap, є оперативне оточення населеного пункту. Інформацію про надскладну ситуацію на цій ділянці підтвердили в ОСУВ "Хортиця".

Ситуація у Великій Новосілці

Російські війська продовжують чинити потужний тиск на українські позиції, намагаючись просунутися вглиб території, попри значні жертви. Українські захисники роблять усе можливе, щоб стримати ворожий наступ та не допустити подальшої окупації.

Також раніше "Телеграф" розповідав, що насправді означає оточення Великої Новосілки. Нашим військам доведеться виходити пішки і з втратами, каже Юрій Бутусов.