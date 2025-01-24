Враг окружил Великую Новоселку и продвинулся в нескольких населенных пунктах. Как выглядит линия фронта

Россияне имеют продвижение в нескольких н.п.

Украинская армия продолжает удерживать оборону на нескольким направлениям в Донецкой области. Самыми горячими остаются покровское направление, Торецк, Часов Яр, Курахово, Купянск и Большая Новоселка. Именно на этих участках враг сосредоточил наибольшую концентрацию своих военных сил.

По данным DeepStateMap, российские войска продвинулись на нескольких ключевых направлениях. В частности, зафиксировано продвижение возле населенных пунктов Большая Новоселка, Дачное (к западу от Курахово), Удачное, Новоелизаветовка, Макеевка, Табаевка и Западное.

Ситуация в н.п. Дачное

Какая ситуация у н.п Удачном сейчас

На этом участке фронта россияне продвинулись в населенном пункте Удачное, а также атакуют юго-западнее северо-западнее села.

Ситуация в Новоелизаветовке

Согласно карте, враг почти полностью захватил Новоелизаветовку. Также проходят атаки со стороны Ясенового и Новоандреевки.

Макеевка

Согласно карте, россияне перешли реку Жеребец и продвинулись в Макеевке.

Табаевка

Неспокойно также в Харьковской области. Армии РФ удалось захватить определенные территории в пределах н.п. Табаевка возле Купянска-Узлового.

Западное

Такое же продвижение у н.п. Западное в Харьковской области.

Особенно серьезна ситуация в Великой Новоселке на Донетчине. Согласно картам DeepStateMap, есть оперативное оцепление населенного пункта. Информацию о сверхсложной ситуации на этом участке подтвердили в ОСУО "Хортица".

Ситуация в Великой Новоселке

Российские войска продолжают оказывать мощное давление на украинские позиции, пытаясь продвинуться вглубь территории, несмотря на значительные жертвы. Украинские защитники делают все возможное, чтобы сдержать наступление и не допустить дальнейшей оккупации.

Также ранее "Телеграф" рассказывал, что на самом деле означает оцепление Великой Новоселки. Нашим войскам придется выходить пешком и с потерями, говорит Юрий Бутусов.