Загадковий символ на шевроні 30 ОМБр пов'язаний із князем, що воював з татарами та московитами (фото)

Ця бригада відома ще й тим, що першою почала впроваджувати контрактну службу

Шеврони українських Сил оборони часто дуже особливі, мають закодовані символи, що одразу і не здогадатися про значення. Саме такий у однієї з найдавніших українських бригад, 30 окремої механізованої бригади (30 ОМБр), що має ім’я князя Костянтина Острозького, відомого своїми перемогами над московитами.

Білий символ на шевроні — відсилання до князя, на честь якого названа бригада. Це — острога, елемент герба князя Костянтина Острозького. Червоний та чорний колір на тлі символізують Волинь та землю відповідно. Згори — латинська фраза "Dei gratia", що українською перекладається "Божою милістю".

Шеврон 30-ї ОМБр імені князя Костянтина Острозького

Що відомо про 30 ОМБр

З 2018 року бригада має ім'я князя Костянтина Івановича Острозького, видатного полководця XVI століття. Князь провів 65 битв, програвши лише три, і був не тільки гетьманом, політиком і меценатом, а й легендарним стратегом своєї епохи.

З початку АТО/ООС бригада брала участь у найзапекліших боях — Дебальцеве, Донецький аеропорт тощо. Вже під час повномасштабного вторгнення військові бригади відзначились на Донеччині та при звільненні Харківської області.

Часто шеврон виконують в більш практичних кольорах

У травні 2023 року 30-та окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького отримала відзнаку "За волю до перемоги і стійкість". 30 липня 2024 року бригада відзначила 20-річчя. Вона стала однією з перших в Україні, де запровадили контрактну службу ще у 2000-х. В 2007 її розгортали в Косово.

Раніше "Телеграф" розповідав про символіку ракетної бригади "Свята Варвара". Тут значення набагато очевидніше — скорпіон, що жалить ворога. Проте у нього — вельми незвичайне жало, яке відсилає до специфіки роду військ.