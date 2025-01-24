Влада працює над залученням до армії хлопців від 18 років. Розробляють "чесний контракт"

Україні необхідний відкритий діалог із суспільством, зазначив він

Україна перебуває на завершальній стадії розробки реформи, яка дасть змогу залучити до військової служби людей віком від 18 до 25 років. Механізми мобілізації, що діють зараз, не є ефективними.

Про це розповів заступник керівника Офісу президента, полковник Павло Паліса, пише The Associated Press. Він вважає, що нинішня система призову в Україні, успадкована з радянських часів, заважає успіху мобілізації, тому Україна вивчає нові варіанти залучити людей до оборони.

Одну з ініціатив у цьому напрямку Паліса назвав "чесний контракт". Він включає фінансові стимули, чіткі гарантії навчання та забезпечення діалогу між солдатами та їхніми командирами. План спрямований на залучення переважно 18-25-річних, які наразі звільнені від мобілізації, а також на українців, які мають право на відстрочку або звільнені після ухвалення закону про мобілізацію.

"Важливо забезпечити взаєморозуміння та професійні відносини між командиром підрозділу і контрактником, встановити чіткі межі, які будуть зрозумілі обом сторонам. На мою думку, це ключ до ефективного діалогу", — зазначив Паліса, додавши, що зараз Україні необхідний "відкритий діалог із суспільством".

За словами заступника керівника ОП, Офіс, Кабмін та Міноборони працюють над встановленням причин неефективності мобілізації. Попри те, що Україна має великий мобілізаційний ресурс, чинні механізми не дають задіяти його ефективно.

Як повідомляв "Телеграф", за даними The Times, президент США Дональд Трамп вимагатиме мобілізації українців від 18 до 25 років в обмін на постачання зброї. Зазначається, що для президента України Володимира Зеленського це було б перетинанням "червоної лінії" та може стати "політично смертельним".