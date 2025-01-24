Власти работают над привлечением в армию парней от 18 лет. Разрабатывают "честный контракт"

Украине необходим открытый диалог с обществом, отметил он

Украина находится на завершающей стадии разработки реформы, которая позволит привлечь в военную службу людей в возрасте от 18 до 25 лет. Действующие сейчас механизмы мобилизации не являются эффективными.

Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса президента, полковник Павел Палиса, пишет The Associated Press. Он считает, что нынешняя система призыва в Украине, унаследованная с советских времен, мешает успеху мобилизации, поэтому Украина изучает новые варианты привлечения людей к обороне.

Одну из инициатив в этом направлении Палиса назвал "честный контракт". Он включает финансовые стимулы, четкие гарантии обучения и диалога между солдатами и их командирами. План направлен на привлечение преимущественно 18-25-летних, освобожденных от мобилизации, а также украинцев, имеющих право на отсрочку или освобожденных после принятия закона о мобилизации.

"Важно обеспечить взаимопонимание и профессиональные отношения между командиром подразделения и контрактником, установить четкие границы, которые будут понятны обеим сторонам. На мой взгляд, это ключ к эффективному диалогу", — отметил Палиса, добавив, что сейчас Украине необходим "открытый диалог с обществом".

По словам замруководителя ОП, Офис, Кабмин и Минобороны работают над установлением причин неэффективности мобилизации. Несмотря на то, что у Украины есть большой мобилизационный ресурс, действующие механизмы не дают задействовать его эффективно.

Как сообщал "Телеграф", по данным The Times, президент США Дональд Трамп потребует мобилизации украинцев от 18 до 25 лет в обмен на поставки оружия. Отмечается, что для президента Украины Владимира Зеленского это было бы пересечением "красных линий" и может стать "политически смертельным".