В Полтавской области мужчина выматерился посреди магазина: во сколько ему это обошлось

Мужчина позволил себе нецензурно выразиться, чем нарушил законодательство

Лубенский горрайонный суд Полтавской области вынес приговор мужчине по ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях (Мелкое хулиганство).

Текст решения суда опубликован на сайте Единого государственного реестра судебных решений. Инцидент произошел 9 ноября 2024 года — фигурант дела зашел в магазин "Кафетерий" по улице Молодежной в селе Засулье Лубенского района.

Он был в состоянии алкогольного опьянения и позволил себе нецензурную лексику в адрес продавца.

На суде обвиняемый признал свою вину и заявил, что нецензурная лексика с его стороны действительно была. Потерпевшая заявила, что прощает его и больше не имеет к нему претензий.

Руководствуясь статьей 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях (Мелкое хулиганство), суд постановил взыскать с фигуранта штраф в размере 605 гривен.

На основании части второй статьи 308 КУАП, в случае неуплаты правонарушителем штрафа в течение 15 дней, с целью принудительного исполнения этого постановления, органами государственной исполнительной службы взыскать с правонарушителя двойной размер штрафа в сумме 102 гривны.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что пара в Одессе дошла до суда в разборках, кто должен оплачивать операцию ребенка. Женщина просила суд взыскать с бывшего супруга дополнительные денежные средства на ребенка в размере 67 959,50 гривен, но ответчик подал апелляцию.