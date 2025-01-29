Взагалі між собою несхожі: який вигляд має рідний брат Тіни Кароль і що про нього відомо

Чоловік реалізувався в непублічній сфері

Відома українська співачка Тіна Кароль, яка народилась у занедбаному російському селі, рідко говорить про свою сім'ю. Водночас артистка має рідного брата, який старший за неї на 4 роки.

Хто такий Станіслав Ліберман, і чим він займається — знає "Телеграф".

Що відомо про брата Тіни Кароль

Станіслав Ліберман народився у 1981 році у селищі міського типу Оротукан, що у Росії. Його батьками є Григорій Ліберман і Світлана Журавель, а сестрою — Тетяна Ліберман, відома як Тіна Кароль. Згодом родина перебралась у Івано-Франківськ.

Родина Ліберманів, фото з мережі

Тетяна Ліберман обрала шлях публічності і слави, ставши відомою співачкою, під псевдонімом Тіна Кароль. А от її брат — Станіслав — повна протилежність. Він веде тихе життя й не показує його у соцмережах. Ліберман став співвласником юридичної фірми у Києві.

Станіслав Ліберман і Тіна Кароль

Тіна Кароль з братом і мамою

Відомо, що після смерті чоловіка Кароль — Євгена Огіра, Станіслав дуже підтримував її. Він також допомагав у вихованні сина артистки — Веніаміна, даючи йому чоловічі поради. Особисте життя Лібермана також склалось добре. Він одружився з рідною сестрою відомої акторки Ірми Вітовської. У подружжя з'явилась донька.

Станіслав Ліберман з дружиною

Так, Тіна Кароль має хороші стосунки з братом. Вони бачаться на свята та підтримують зв'язок. Зокрема, артистка проводить час зі своєю племінницею.

Також відомо, що співачка допомогла переїхати з Івано-Франківська у Київ своїм батькам. Проте вони бачаться рідко: на Різдво, Великдень і день народження мами Кароль. Артистка розповідала, що у них з батьками склалися різні погляди на життя.

Тіна Кароль з племінницею

Раніше "Телеграф" розповідав, чим займається єдина онучка акторки Людмили Гурченко. Вона веде тихе життя та не з'являється на публіці.