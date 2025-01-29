Перетягивает одеяло на себя? Кличко пожаловался Зеленскому на нового главу КМВА

Кличко говорит, что Ткаченко пытается узурпировать власть в своих руках

Мэр Киева Виталий Кличко обнародовал видеообращение к Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Причина – критическая, по его мнению, ситуация с местным самоуправлением в столице.

В своем видеообращении городской голова отметил проблемы с новоназначенным руководителем Киевской городской военной администрации. Пока Президент сосредоточен на проблемах, связанных с войной, за его спиной, по мнению Кличко, плетут политические интриги.

По словам Кличко, новый глава КМВА, не имеющий военного образования и опыта, создает препятствия для решения важных хозяйственных вопросов города. В частности, блокируется восстановление поврежденных домов, выплата компенсаций пострадавшим и восстановление городской инфраструктуры.

Киевский городской голова подчеркнул, что руководитель военной администрации Ткаченко пытается незаконно взять на себя полномочия мэра, городского совета и КГГА. Кличко напомнил, что военная администрация является временным органом, основная задача которого – обеспечение обороны и безопасности города.

"Пока вы, как Верховный главнокомандующий, сосредоточены на войне и защите Украины, люди из вашего окружения занимаются политическими интригами. И эти процессы становятся критическими", – заявил Кличко в обращении к президенту.

Мэр Киева обратился к Зеленскому как к гаранту Конституции с призывом защитить местное самоуправление, которое он назвал основой демократии. Кличко подчеркнул, что продолжит защищать интересы киевлян, избравших его городским головой.

Кто такой Тимур Ткаченко

Тимур Ткаченко

Тимур Ткаченко стал новым главой КМВА 31 декабря 2024 года. Ранее он являлся главой Департамента городского благоустройства КГГА, а в сентябре прошлого года стал заместителем Алексея Кулебы, министра развития общин и территорий.

Придя на должность, он анонсировал увольнение руководителей райгосадминистраций и их замену. Кроме того, он хотел, чтобы все командировки чиновников КМВА согласовывали с правоохранителями.

В комментариях сторонники городского головы выражают поддержку Кличко. Но есть и те, кто говорит, что это все политические интриги именно мэра.

Ранее "Телеграф" также писал, кто такой Тимур Ткаченко и чьи связи помогли ему стать заместителем Камышина.