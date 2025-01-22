Чи повернеться Кличко на ринг? Шатернікова пролила світло (відео)

Колишня спортсменка вважає, що Володимир має важливішу місію

Віцепрезидентка Національної ліги професійного боксу України, ексчемпіонка світу Аліна Шатернікова висловилася про можливе повернення легенди боксу Володимира Кличка (64-5, 53 КО) на ринг. Чутки про це відновилися перед шоу Усик — Ф’юрі 2.

Відповідний коментар Шатернікової наводить Київ24. За її словами, у Кличка зараз є важливіша місія, ніж повернення на ринг.

"Те, що Володимир тренується і підтримує хорошу фізичну форму, це я знаю точно. Але ось до його повернення я ставлюся скептично. Людина не може бути машиною протягом усього життя. Тому я вважаю, що у Володимира зараз є більш потужна місія, ніж повертатися у спорт і перемагати у рингу. Якби Володимир вирішив для себе це питання, він би озвучив усе сам", — розповіла Шатернікова.

Нагадаємо, раніше Кличко говорив, що мріє побити рекорд американського суперваговика Джорджа Формана, який завоював чемпіонський пояс у віці 45 років і 360 днів. Під час тижня шоу Усик — Ф'юрі 2 голова Генерального управління Саудівської Аравії з розваг Туркі Аль аш-Шейх зазначив, що із задоволенням організує повернення Доктора сталевого молота на ринг.

Раніше повідомлялося, що Усик може допомогти Кличку, звільнивши один зі своїх поясів. Кіт може "подарувати" титул WBC, який буде розіграно у потенційному чемпіонському бою Доктора Стального Молота. До речі, Олександр вже звільняв титул, через що втратив статус чинного абсолютного чемпіона світу.