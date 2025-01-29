Чи може "обмежено придатний" чоловік потрапити у розшук, якщо не пройде ВЛК

У ТЦК розповіли, які документи брати на медогляд

Військовозобов’язані, які раніше були "обмежено придатними", повинні пройти повторний медогляд до 4 лютого 2025 року. Оновлення медичних даних є обов'язком громадян, а не проханням.

Невиконання цієї вимоги є порушенням законодавства про військовий облік і мобілізацію. Про це детальніше розповіли у Вінницькому обласному ТЦК та СП.

Якщо військовозобов’язаний не з’явиться на медогляд, його статус у застосунку "Резерв+" залишиться без змін. Однак у разі ігнорування повістки від ТЦК на проходження ВЛК – система може позначити його як "в розшуку".

"Невиконання норми про своєчасне проходження ВЛК — це порушення правил військового обліку, законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію", — підкреслюють у ТЦК.

Що потрібно мати із собою на ВЛК

У ТЦК назвали перелік документів, які необхідно взяти на медкомісію:

медичні документи, що підтверджують хвороби, через які раніше була встановлена обмежена придатність;

бажано мати актуальні медичні висновки, оскільки старі документи можуть призвести до направлення на додаткове обстеження.

"Якщо медичні висновки зроблені давно (під час проходження ВЛК попереднього разу чи раніше) — вас швидше за все відправлять на обстеження до профільного спеціаліста з електронним направленням і повісткою на продовження проходження ВЛК за кілька днів", — пояснюють у ТЦК.

Якщо у вас уже є висновок лікаря щодо поточного стану здоров’я, слід звернутися до лікаря медкомісії, який направляв вас на додаткове обстеження. Він зафіксує діагноз, на підставі якого голова ВЛК ухвалить рішення щодо ступеня вашої придатності до військової служби.

Як приходять повістки на ВЛК

Повістку на проходження ВЛК можуть вручити особисто або надіслати поштою за місцем проживання чи реєстрації. У ТЦК радять уважно перевіряти поштові повідомлення, оскільки нерідко трапляються випадки, коли чоловіки дізнаються про отримання повістки із запізненням.

Також у ТЦК нагадали, що статус "обмежено придатний" більше не існує в законодавстві про військовий обов’язок і службу. Натомість для осіб із серйозними захворюваннями переважно ухвалюють рішення про придатність до служби в підрозділах забезпечення, ТЦК та СП, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, медичних установах, а також у частинах логістики, зв’язку, охорони та оперативного забезпечення.

Раніше "Телеграф" писав, що загрожує "обмежено придатним", які не пройдуть ВЛК. Нехтування вимог законодавства вважається порушенням правил військового обліку.