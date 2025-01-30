Генштаб поддерживает наказание ТЦК за "бусификацию": подробности от нардепа

Инициативу о наказании ТЦК за "бусификацию" рассматривали в Генштабе

В Верховной Раде Украины появился законопроект №12442, которым предусматривается наказание для ТЦК и ВВК за противоправную мобилизацию. Это включает в себя и явление под названием "бусификация", когда сотрудники ТЦК и полиции (чаще всего, насильно) привозят мужчин призывного возраста в центры комплектования. Идею о наказании ТЦК за "бусификацию" лоббировали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Об этом рассказал один из авторов законопроекта, народный депутат Украины от фракции "Слуга Народа" Георгий Мазурашу в материале "Телеграфа": "Бусификация" остается? Что не так с попытками наказания ТЦК.

По словам Мазурашу, на совместном заседании правоохранительного и оборонного комитетов обсуждали "бусификацию" и другие злоупотребления под прикрытием мобилизационной работы, которые очень негативно влияют на ситуацию в стране.

"Было обращение генерала Баргилевича (Анатолий Баргилевич, начальник Генштаба ВСУ, — Ред.) с предложениями о введении уголовной ответственности за нарушение законодательства, совершенные руководителями ТЦК и СП, председателями и членами ВВК", — пояснил Мазурашу в комментарии "Телеграфу".

Между тем, беспокойство Генерального штаба ВСУ можно понять, ведь формальное выполнение плана по мобилизации работниками ТЦК без качественной составляющей призыва отнюдь не идет в пользу фронта. Кроме того, как показывает практика, "бусификация" — это не панацея для выполнения плана.

Например, по данным "Телеграфа", Одесская и Закарпатская области до изменений в законодательство о мобилизации в мае 2024 года имели одни из самых низких показателей выполнения плана. В то же время планы по резонансным видео в TikTok эти регионы перевыполняли.

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