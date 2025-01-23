Двом категоріям чоловіків не буде потрібно поновлювати відстрочку кожні 3 місяці

У відомстві кажуть, що тепер отримати відстрочку стане легше

Соціальними мережами поширюються чутки про можливу мобілізацію студентів та викладачів під час канікул. Однак Міністерство оборони України офіційно спростовує цю інформацію.

У заяві Міноборони йдеться, що нова постанова Кабінету Міністрів України від 31 грудня 2024 року №1558 встановлює чіткі правила надання відстрочки для студентів і педагогічних працівників. Студенти професійно-технічних, фахових передвищих та вищих навчальних закладів, інтерни та докторанти отримають відстрочку на весь семестр, але не більше ніж на шість місяців.

Принципова новація полягає в суттєвому спрощенні процедури підтвердження статусу. Тепер студентам не потрібно кожні три місяці з'являтися до територіальних центрів комплектування. Уся інформація міститиметься в Єдиній державній електронній базі освіти (ЄДЕБО).

Науково-педагогічні працівники з науковим ступенем матимуть відстрочку до завершення навчального року. Важливо: канікули та закінчення навчального року не є підставою для втрати права на відстрочку.

Для зручності студентів запроваджено два механізми продовження відстрочки:

через мобільний застосунок Резерв+;

через отримання витягу з ЄДЕБО в навчальному закладі.

Наразі відомство працює над інтеграцією реєстрів для автоматизації процесу надання відстрочок. Це має значно зменшити паперову бюрократію та спростити процедуру для освітян.

Також раніше цю ситуацію прокоментував міністр освіти і науки України Оксен Лісовий. Він каже, що жодних дискусій з цього приводу в Уряді не відбувається.