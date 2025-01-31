Забули передати показники лічильника? Що робити та чим це загрожує

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Щоб сума в платіжці відповідала реально спожитому обсягу електроенергії та газу, щомісяця треба передавати показники лічильників. Якщо цього не зробити, цифри в платіжках будуть більшими.

"Телеграф" розповідає, що робити, якщо забули передати показники. Якщо це сталося одноразово, великих проблем не буде.

Показники спожитого газу

Дані газового лічильника треба передавати 1 по 5 число кожного місяця, фіксувати їх потрібно 30 числа. Якщо людина не встигла передати їх у зазначений термін, це треба зробити наступного місяця.

"Якщо Ви не встигли передати показання, Вам варто дочекатися кінця місяця та зафіксувати їх станом на 30 число. І передати ці дані слід з 1 по 5 у зручний Вам спосіб", — пояснили на Facebook-сторінці "Газмережі".

Після отримання показань лічильника за пропущений період газорозподільне підприємство автоматично проведе перерахунок спожитих обсягів з урахуванням фактичних показань газового лічильника. У платіжці буде зазначено відповідну суму.

Показники спожитої електроенергії

Якщо абонент регулярно передає показники, оператор системи розподілу може розрахувати різницю між його попередніми та поточними даними. Отримана сума складе фактичний обсяг споживання й відповідна цифра з'явиться у платіжці.

Тим, хто систематично нехтує передаванням показників, обсяг електроенергії визначають за середньодобовим споживанням. Розрахована за таким принципом сума часто є вищою, ніж була б плата за реально спожиту електроенергію.

В компанії YASNO пояснили, що робити в такому випадку. Необхідно звернутися до свого оператора системи розподілу.

"Якщо ви захочете зробити перерахунок, то вам потрібно буде звернутись до свого ОСР та надати йому фактичні дані лічильника. І в разі перерахунку оновлені дані ви побачите вже у наступній платіжці", — зазначили у компанії.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи зміниться тариф на світло з 1 лютого. Скільки українці платитимуть за електроенергію.