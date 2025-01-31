Забыли передать показатели счетчика? Что делать и чем это грозит

Это занимает несколько минут

Чтобы сумма в платежке соответствовала реально потребленному объему электроэнергии и газа, нужно ежемесячно передавать показатели счетчиков. Если этого не сделать, цифры в платежках будут больше.

"Телеграф" рассказывает, что делать, если забыли передать показатели. Если это произошло один раз, больших проблем не будет.

Показатели потребленного газа

Данные газового счетчика нужно передавать 1 по 5 число раз в месяц, фиксировать их необходимо 30 числа. Если человек не успел передать их в указанный срок, это нужно сделать в следующем месяце.

"Если Вы не успели передать показания, Вам стоит дождаться конца месяца и зафиксировать их по состоянию на 30 число. И передать эти данные следует с 1 по 5 удобным Вам способом", — пояснили на Facebook-странице "Газсети".

После получения показаний счетчика за пропущенный период газораспределительное предприятие автоматически произведет перерасчет потребленных объемов с учетом фактических показаний газового счетчика. В платежке будет указана соответствующая сумма.

Показатели потребленной электроэнергии

Если абонент регулярно передает показатели, оператор системы распределения может рассчитать разницу между предыдущими и текущими данными. Полученная сумма составит фактический объем потребления и соответствующая цифра появится в платежке.

Тем, кто систематически пренебрегает передачей показателей, объем электроэнергии определяют по среднесуточному потреблению. Рассчитанная по такому принципу сумма часто выше, чем была бы плата за реально потребленную электроэнергию.

В компании YASNO объяснили, что делать в таком случае. Необходимо обратиться к оператору системы распределения.

"Если вы захотите произвести перерасчет, то вам нужно будет обратиться к своему ОСР и предоставить ему фактические данные счетчика. И в случае пересчета обновленные данные вы увидите уже в следующей платежке", — отметили в компании.

Ранее "Телеграф" рассказывал, изменится ли тариф на свет с 1 февраля. Сколько украинцы будут платить за электроэнергию.