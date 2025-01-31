Отсрочка от мобилизации не для всех. Кто не получит ее в феврале

Некоторые студенты и многодетные отцы не могут оформить отсрочку

В условиях военного положения и общей мобилизации в Украине вопрос отсрочки от призыва остается одним из самых актуальных. В то же время для некоторых категорий мужчин отсрочка может быть отменена, а некоторые лица вообще не имеют законных оснований для ее получения.

"Телеграф" рассказывает, кто не получит отсрочку от мобилизации в феврале 2025 года. Согласно действующему законодательству, не могут получить отсрочку:

студенты-заочники, студенты вечерней формы обучения или получающие второе высшее образование;

многодетные родители, имеющие задолженность по уплате алиментов;

одинокие родители, если мать ребенка не лишена родительских прав, не признана умершим или пропавшим без вести и не находится в тюрьме.

Также не имеют права на отсрочку:

лица, осуществляющие уход за людьми с инвалидностью 1 и 2 группы, если у семьи есть другие родственники, которые могут выполнять эти обязанности;

мужчины, которые ухаживают за женой с инвалидностью 3 группы (с некоторыми исключениями);

граждане, ранее признанные "ограниченно годными" к военной службе, но после повторного медосмотра их признали годными.

Кроме этого отсрочку не могут получить работники предприятий, организаций или учреждений Министерства обороны Украины, у которых нет бронирования.

При каких условиях могут отменить отсрочку

Аннулирование отсрочки возможно в двух случаях:

Если обнаружено предоставление ложных данных – когда военнообязанный подал фальшивые документы или намеренно предоставил недостоверную информацию. Если исчезают основания для отсрочки – например, человек больше не ухаживает за родственником с инвалидностью или изменилось состояние здоровья, ранее позволявшего избежать призыва.

Отметим, право на отсрочку законно и защищено. Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) не могут отменять ее без законных оснований или отказывать в оформлении по собственному усмотрению.

Ранее "Телеграф" писал, что 16 категорий украинцев получат отсрочку от мобилизации в феврале. Сложные жизненные обстоятельства могут стать основанием для освобождения от призыва.