Покриє половину суми: скільки буде субсидія на оренду для родини ВПО з двома дітьми

Остаточна сума залежить від багатьох чинників, зокрема — місця проживання

З 29 січня в Україні почали приймати заяви на оформлення субсидій для ВПО на оренду. Їх можна отримувати одночасно із житловими субсидіями. Важлива умова отримання — не мати підтримки на проживання від держави.

Розрахунок субсидії — справа не проста, особливо у цьому випадку. Адже на суму впливає не тільки середній сукупний дохід родини за два квартали, що передують місяцю перед місяцем звернення (при зверненні в лютому — 2-ге півріччя 2024 року), а й певні коефіцієнти, що залежать від вартості оренди в різних населених пунктах.

Пенсійний фонд наводить приклад розрахунку для родини з чотирьох людей, де батьки працюють і є двоє неповнолітніх дітей. При місячному доході в 24 тисячі грн вони віддають понад половину (14 тис.) за оренду квартири в Дніпрі.

Потрібно визначити граничну вартість найму для цієї родини в регіоні. Для цього середня вартість квадратного метра множиться на соціальний норматив житла(13,65 кв.м.), кількість осіб та коригувальний коефіцієнт області. Виходить 193,6грн * 54,6 кв.м.*1,16 (для Дніпра)= 12 261,85 грн. Потрібно визначити розмір обов’язкового платежу. Для цього спільний дохід ділять на кількість членів родини, прожитковий мінімум на й особу, на 2 та множать на 20% (базова норма плати за найм). 24 000/4/2920 грн/2*20%=20,55%. Для того, щоб перевести в гривні, множать на суму родинного місячного доходу — 24 тисячі грн. Таким чином обов’язковий платіж вийшов 4932 грн. Сума субсидії — відняти від першого отриманого числа суму обов’язкового платежу. 12 261,85 грн — 49320 грн = 7329,85 грн — сума субсидії для цієї родини ВПО.

Розрахунок Пенсійного фонду

Раніше "Телеграф" розповідав, що при подачі документів в лютому субсидію призначать на пів року з можливістю продовження ще на такий же період. Для житлової субсидії при подачі в лютому також є особливості, зокрема в періоді, за який впливають доходи.