Росіяни могли просунутися ще біля трьох населених пунктів на Донеччині (карти боїв)

Російські війська продовжують тиснути на Покровському напрямку

Триває 1076-й день повномасштабного російського вторгнення в Україну. Російські війська продовжують обстрілювати мирні українські міста, завдаючи значних руйнувань цивільній інфраструктурі.

Попри незначне послаблення російського тиску на окремих напрямках, окупантам знову вдалося просунутися в деяких населених пунктах. Про це свідчать дані аналітиків DeepState.

За оновленою інформацією, росіяни здійснили просування одразу біля трьох населених пунктів на території Донецької області. Зокрема, військові РФ могли захопити нові позиції поблизу сіл Срібне та Дачне у Покровському районі.

Срібне, Покровський район

Дачне, Покровський район

Крім того, російські війська могли просунутися в районі села Колодязі Лиманської громади, де тривають активні бойові дії.

Колодязі, Лиманська громади

Напередодні, 2 лютого, аналітики DeepState повідомляли, що росіяни атакували передмістя Покровська. Після майже 40 спроб наступу ворог зміг просунутися в районі населених пунктів Воздвиженка, Котлине та Андріївка.

Воздвиженка та Котлине

Андріївка, Покровський напрямок

Російське командування намагається реалізувати план з оточення Покровська, зосереджуючи значні сили на цьому напрямку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що росіяни не мають наміру закінчувати війну. Аналітики вказали на чітку ознаку. яка про це свідчить.