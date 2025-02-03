Россияне могли продвинуться еще около трех населенных пунктов в Донецкой области (карты боев)

Российские войска продолжают давить на Покровском направлении

Продолжается 1076-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. Российские войска продолжают обстреливать мирные украинские города, нанося значительные разрушения гражданской инфраструктуре.

Несмотря на незначительное ослабление российского давления по отдельным направлениям, оккупантам снова удалось продвинуться в некоторых населенных пунктах. Об этом свидетельствуют данные аналитиков DeepState.

По обновленной информации, россияне совершили продвижение сразу около трех населенных пунктов на территории Донецкой области. В частности, военные РФ могли захватить новые позиции вблизи деревень Серебряное и Дачное в Покровском районе.

Серебряное, Покровский район

Дачное, Покровский район

Кроме того, российские войска могли продвинуться в районе села Колодязи Лиманской общины, где продолжаются активные боевые действия.

Колодязи, Лиманская общины

Накануне, 2 февраля, аналитики DeepState сообщали, что россияне атаковали пригород Покровска. После почти 40 попыток наступления враг смог продвинуться в районе населённых пунктов Воздвиженка, Котлино и Андреевка.

Воздвиженка и Котлино

Андреевка, Покровское направление

Российское командование пытается реализовать план по окружению Покровска, сосредотачивая значительные силы на этом направлении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что россияне не намерены заканчивать войну. Аналитики указали на четкий признак, который об этом свидетельствует.