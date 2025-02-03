Чоловік зрубав сосну і мало не сів за ґрати, але тепер має заплатити величезний штраф

Спочатку суд виніс вирок з ув'язненням на 6 років

Незаконна вирубка дерев в Україні — кримінальна відповідальність, яка може тягнути ув'язнення. Так, до прикладу, на Тернопільщині чоловік зрубав сосну і суд засудив його до 6 років тюрми, але потім змінив термін та додав штраф на понад 170 тисяч грн.

Про це йдеться в ухвалі, оприлюдненій в Єдиному реєстрі судових рішень. Зазначається, що інцидент стався понад рік назад, 11 січня 2024.

Тоді близько 18:00 чоловік озброївшись бензопилою та конем зрубав на території лісового масиву в урочищі "Воронуха" Тернопільської області дерево породи "Сосна". Вищевказана територія відноситься до загальнодержавного зоологічного заказника.

За даними слідства, чоловік вчинив кримінальне порушення не маючи на це спеціального дозволу, зокрема — лісорубного квитка.

"З корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання відповідних наслідків, підсудний шляхом повного відокремлення стовбура від кореня у спосіб спилювання, здійснив незаконну порубку одного дерева породи "Сосна", внаслідок чого завдав навколишньому природному середовищу шкоду в частині забезпечення ефективної охорони, належного захисту, раціонального використання та відтворення лісів", — йдеться у документі.

Після вирубки чоловік причепив дерево за допомогою тросу до коня, який не був його власністю, і повіз додому. Де розпиляв сосну приблизно на 5 колод. Слідство з'ясувало, що власник коня не знав про його використання у таких цілях.

"Внаслідок незаконної порубки одного сиро ростучого дерева породи "сосна" на території природно-заповідного фонду загально зоологічного заказника місцевого значення урочища "Воронуха", що на території Кременецької міської територіальної громади, підсудний заподіяв навколишньому природному середовищу шкоду на загальну суму 176063 (сто сімдесят шість тисяч шістдесят три) гривні 52 копійки", — йдеться в ухвалі суду.

На суді чоловік визнав свою вину і розповів як все відбувалось. Спершу суд засудив фігуранта до 6 років позбавлення волі, а потім змінив вирок на відбування покарання з випробуванням, з встановленням іспитового строку на півтора роки. Також чоловік має заплатити штраф у сумі 176 063 грн.

Раніше "Телеграф" розповідав, що чоловік накричав на доньку та отримав кримінальне покарання.