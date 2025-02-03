Мужчина срубил сосну и чуть не сел за решетку, но теперь должен заплатить огромный штраф

Сначала суд вынес приговор с тюремным заключением на 6 лет

Незаконная вырубка деревьев в Украине – уголовная ответственность, которая может подразумевать заключение. Так, к примеру, на Тернопольщине мужчина срубил сосну и суд приговорил его к 6 годам тюрьмы, но затем изменил срок и добавил штраф более чем на 170 тысяч грн.

Об этом говорится в решении суда, обнародованном в Едином реестре судебных решений. Отмечается, что инцидент произошел более года назад, 11 января 2024 года.

Тогда около 18:00 человек вооружившись бензопилой и конем срубил на территории лесного массива в урочище "Воронуха" Тернопольской области дерево породы "Сосна". Вышеуказанная территория относится к общегосударственному зоологическому заказнику.

По данным следствия, мужчина совершил уголовное возбуждение без специального разрешения, в частности — лесорубного билета.

"Из корыстных мотивов, осознавая противоправный и общественно-опасный характер своих действий, предусматривая наступление соответствующих последствий, подсудимый путем полного отделения ствола от корня способом спиливания, совершил незаконную порубку одного дерева породы "Сосна", в результате чего нанес окружающую природу обеспечение эффективной охраны, надлежащей защиты, рационального использования и воспроизводства лесов", — говорится в документе.

После вырубки мужчина прицепил дерево с помощью троса к лошади, которая не была его собственностью, и увез домой. Где распилил сосну примерно на 5 бревен. Следствие выяснило, что владелец коня не знал о его использовании в таких целях.

"В результате незаконной вырубки одного сыро растущего дерева породы "сосна" на территории природно-заповедного фонда обще зоологического заказника местного значения урочища "Воронуха", что на территории Кременецкой городской территориальной общины, подсудимый причинил окружающей природной среде ущерб на общую сумму176 063 (сто семьдесят шесть тысяч шестьдесят три) гривны 52 копейки", — говорится в определении суда.

На суде мужчина признал свою вину и рассказал, как все происходило. Сначала суд приговорил фигуранта к 6 годам лишения свободы, а затем сменил приговор на отбывание наказания с испытанием, с установлением испытательного срока на полтора года. Также мужчина должен заплатить штраф в сумме 176 063 грн.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что мужчина накричал на дочь и получил уголовное наказание.