Говорили об образовании ромских девушек и не только. В Украине прошел Национальный форум по вопросам ромской стратегии

Реализация Ромской стратегии к 2030 году столкнулась с трудностями

В Украине прошел первый "Национальный форум по вопросам ромской стратегии. Ценя разнообразие". На котором поднимались темы доступности образования для ромских девушек, вопросы паспортизации, возможность иметь достойный уровень жизни.

Отмечается, что "Объединение ромских женщин "Голос Ромни"" посвятило 2-дневному форуму решению этих вопросов. Где присутствовали послы и дипломаты, ромские активисты и активистки, представители и представительницы общественных и благотворительных организаций.

По словам президентки ОО "Голос Ромни" Анжелики Беловой, с реализацией Ромской стратегии до 2030 года есть трудности.

Анжелика Белова

"Для обеспечения реализации стратегии правительство создало план мероприятий на 2024 и 2025 гг. Но мы сталкиваемся с нехваткой финансирования, единого механизма мониторинга и координации между органами власти, ромскими организациями и международными партнерами. Особенно на местах, где мы работаем. Региональные планы действий Ромской стратегии должны отражать потребности ромской общины на местах. Нам нужны эффективные планы и решения на местах, поскольку ромская община не является однородной. Кроме того, национальный план действий и региональные стратегии должны быть адаптированы к приоритетам восстановления. Именно поэтому наша организация выступает с идеей создания постоянно действующей Национальной платформы по реализации Ромской стратегии с региональными координационными группами на местах, которые будут обязательно возглавляться представителями и представительницами ромской общины", — подчеркнула глава "Голос Ромни".

Вице-спикер ВРУ Елена Кондратюк, открывая этот форум, отметила, что ромская община — самая уязвимая группа населения в Украине.

"Для нас важно, чтобы каждое национальное меньшинство чувствовало себя в Украине защищено, комфортно, без форм дискриминации", — сказала вице-спикер.

​К тому же прогрессу Украины к членству в ЕС будет способствовать обеспечение равных возможностей для женщин ромов, в частности и относительно их участия при принятии решений и т.д., подчеркнула посол Канады в Украине Наталья Цмоц.

"Мы должны работать, чтобы обеспечить равные возможности для женщин ромов, для их полноценного участия в жизни общин и Украины в целом. Женщины из разных групп должны стать лидерами во время принятия решений. Общество ромов должно быть вовлечено в защиту, реконструкцию, оборону, — как часть многокультурной Украины", — сказала она.

По словам комиссара Совета Европы по правам человека Майкла О’Флаэрти, среди приоритетов европейского сообщества остается вопрос искоренения неравенства между ромами и другими этническими группами, а также обеспечение прав ромских женщин. Он подчеркнул, что необходимо сделать объективную оценку усилий по поддержанию прав ромов.

"Объединившись, мы можем сделать гораздо больше, чем в одиночку. Я готов к большему участию в проектах с такой поддержкой. Также необходимо отметить успешную работу организаций, ведущих деятельность в этом направлении, в частности в вопросе обеспечения прав ромских женщин. Я убежден, что женщины – это вектор изменений для ромских общин. Необходимо больше работать для того, чтобы женщины-ромы стали лидерами, которые смогут обеспечить разные важные изменения", — подытожил еврокомиссар.

По мнению Матиаса Шмале, координатора систем ООН в Украине, сейчас огромным вызовом является сокрушительное влияние российской агрессии против Украины.

"Я приветствую принятие Украиной ромской стратегии до 2030 года, ведь благодаря этому документу все заинтересованные стороны могут объединить усилия для защиты ромского сообщества. Мы признаем большой вклад, исторический, языковой, культурный, который ромское сообщество вносит в развитие украинского общества. Однако, существуют и вызовы, такие как укорененная стигматизация, дискриминация и неравенства, как на национальном, так и на местном уровнях", — сказал он.

Директор по стратегическому развитию Украинского Женского Фонда Наталья Карбовская подчеркнула, что количество инициатив, направленных и развитие и укрепление позиций и прав ромских общин, за последние пять лет увеличилось, а соответствующие организации стали сильными в адвокации.

"Пять лет назад мы поддерживали одну организацию в год. Сейчас это 6-7 проектов от ромских женских организаций в год. Это показательная динамика. Увеличивается количество женских ромских организаций или организаций, работающих на обеспечение их прав. И их проекты становятся более системными и эффективными, все большее количество экспертов их поддерживают", — сказала Карбовская.

Отмечается, что ромское национальное меньшинство — неотделимая часть украинского общества, поэтому его развитие и проактивная роль важны для поддержки демократии, разнообразия и европейских ценностей в Украине, которые являются важными критериями вступления Украины в ЕС.

Заметим, что во время форума были наработаны совместные действия по вопросам реализации региональных планов действий Ромской Стратегии до 2030 г. и мониторинга их эффективности. А также создание постоянно действующей национальной координационной платформы для взаимодействия всех стейкхолдеров, вовлеченных в процесс мониторинга и внедрения этих планов.

Объединение ромских женщин "Голос Ромни" — это общественная организация, созданная для содействия социальной интеграции и обеспечения равных возможностей для развития ромских женщин и их семей. Участники которой верят, что каждый человек, независимо от его происхождения, имеет право на достойную жизнь, безопасность и реализацию своих мечтаний. Голос Ромни помогает сделать голоса ромских женщин услышанными на местном, национальном и международном уровнях, чтобы изменять свои общины и влиять на будущее.

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