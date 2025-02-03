Напруга наростає? США та Росія тиснуть на Україну щодо виборів - Politico

Україна боїться колаборації Вашингтона та Кремля у цьому питанні

Останнім часом США та Росія з дивовижною синхронністю почали закликати до проведення виборів під час повномасштабної війни. Це викликає серйозні хвилювання з боку керівництва держави.

Спеціальний представник США з питань України Кейт Келлогг заявив, що в деяких демократичних країнах вибори відбуваються навіть під час воєнного стану. Я думаю, що це важливо. Я вірю, що це добре для демократії. Краса сильної демократії в тому, що вона має більше одного потенційного кандидата", — підкреслив він. Про це пише Рoliticо.

Москва підтримує цю позицію. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков не раз наголошував, що термін повноважень президента Зеленського закінчився, і необхідна "легітимізація влади" як частина мирного процесу. Без цього, ймовірно, Росія не погодиться на переговори.

Однак в Україні вважають, що проведення виборів зараз становить серйозну небезпеку. Та й за конституцією країни, вибори неможливо оголосити під час воєнного стану. Цієї ж думки дотримуються й експерти з виборчих процесів Пітер Ербен та Джіо Кобахідзе: "Україна повинна провести наступні вибори лише тоді, коли зможе гарантувати безпеку та демократичні стандарти проведення".

Президент Зеленський раніше казав, що готовий розглянути питання виборів за умови припинення бойових дій та отримання гарантій безпеки. Водночас, вважають експерти, Київ зі свого боку хвилюється, що проведення виборів під час війни поставить під загрозу згуртованість України в боротьбі з РФ та відкриє країну для дестабілізаційних компаній російського впливу. Крім того, в Україні вважають, що це питання може "протиставити Київ Вашингтону" щодо того, як завершити війну.

Додаткову складність ситуації створює той факт, що значна частина населення перебуває в статусі переселенців або за кордоном. Експерти вважають проведення виборів у таких умовах практично неможливим.

Крім того, українські посадовці побоюються, що спільна позиція США та Росії може бути спробою тиску на чинну владу та зміни політичного ландшафту країни. Колишній український міністр, який побажав залишитися анонімним, назвав це "першим свідченням того, що Трамп і Путін хочуть позбутися Зеленського".

Раніше "Телеграф" також писав, що США хочуть, щоб Україна провела вибори до кінця року. Та у Києві побоюються, що Вашингтон почне підігравати росіянам.