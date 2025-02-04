На честь відомого отамана: що означає вістря стріли на шевроні 57 ОМБр (фото)

Деякі підрозділи в бригаді мають свої нарукавні знаки

Іноді українські військові з'єднання мають дуже складні символи. Однак нерідко на їхніх шевронах прості знаки, які мають глибокі сенси. Так, на символіці 57 окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка — золоте вістря стріли.

Воно не тільки символізує готовність до війни, а й є частиною родового герба козацького отамана, на честь якого названа бригада. Кость Гордієнко — видатний кошовий отаман Запорізької Січі XVIII століття, відомий своїм героїзмом та боротьбою за незалежність України. Гасло бригади "Народжені в боях". Зазначимо, що раніше бригада мала інший шеврон, зі складним шиттям. Нову символіку почали використовувати у 2022 році.

Шеврон 57 ОМБр імені кошового отамана Костя Гордієнка з 2022 року

Шеврон 2016 року

Зазначимо, що деякі підрозділи всередині бригади мають свої шеврони. Іноді вони також містять частину загальнобригадної символіки.

Нарукавний знак 17 окремого мотопіхотного батальйону Нарукавний знак спецпідрозділу "Хорт" Нарукавний знак 34 окремого мотопіхотного батальйону Нарукавний знак 42 окремого мотопіхотного батальйону

Історія та бойовий шлях бригади

57-ма окрема мотопіхотна бригада входить до складу Сухопутних військ Збройних Сил України та базується у місті Нова Каховка Херсонської області. Підпорядковується Оперативному командуванню "Південь". Бригаду створили восени 2014 року, після початку російської агресії проти України. До її складу увійшли три новосформовані мотопіхотні батальйони: 17-й, 34-й і 42-й. Під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році бригада вела активні бойові дії на Херсонщині та брала участь в обороні міста Бахмут.

Повноколірний шеврон бригади на руці бійця

Раніше "Телеграф" розповідав про символіку десантних підрозділів. Їх легко впізнати по бордовому кольору. Символ 95 бригади ДШВ — орел, тоді як 80 Галицька бригада носить знак, пов'язаний із місцем дислокації.