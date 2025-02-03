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Лев з полум'яним мечем: що символізує шеврон Галицької бригади ДШВ ЗСУ (фото)

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
Знак бригади на прапорі Новина оновлена 03 лютого 2025, 09:19
Знак бригади на прапорі. Фото facebook.com/80brigade

Гасло бригади "Ніхто, крім нас"

Бордовий шеврон відрізняє Десантно-штурмові війська. Він є основним кольором тла і у знаку розрізнення 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади ДШВ ЗСУ.

"Телеграф" продовжує знайомити читачів із шевронами бойових частин українського війська. У цьому знаку зібрані кілька символів.

Знак 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади ДШВ ЗСУ
Знак 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади ДШВ ЗСУ

Срібний здиблений лев — символ Львова, як регіону постійної дислокації бригади. Крила лева символізують приналежність до десантно-штурмових військ. Чотирилапий тримає полум’яний меч — символ архистратига Михайла, покровителя Десантно-штурмових військ.

Історія бригади

80-та окрема десантно-штурмова бригада дислокується у Львові. Підрозділ засновано у березні 1955 року як 80-й парашутно-десантний полк. Початково він базувався в місті Гайджунай (Литва). В Хирів на Львівщину підрозділ передислокували 19 грудня 1979 року.

У 1990-х роках підрозділ спочатку функціонував як навчальний центр, пізніше його реорганізували в бригаду. В цей період бійці бригади брали участь у миротворчих місіях ООН та міжнародних навчаннях.

Галицькі десантники отримують дрони
Галицькі десантники отримують дрони

Навесні 2014 року підрозділ одним із перших став на захист України від російської агресії. Бійці бригади брали участь у боях за Слов'янськ, а згодом вирушили до Луганської област. Одним із найвизначніших подвигів бригади стала героїчна оборона Луганського аеропорту, яка тривала майже п’ять місяців. Воїни також брали участь у боях за Донецький аеропорт, де особливо відзначився 3-й батальйон.

Військова 80 бригади
На руці військової - шеврон у польових кольорах

У 2016 році бригада була переформована на десантно-штурмову та отримала танковий підрозділ. Під час повномасштабного вторгнення відзначились у боях на Херсонщині, Харківщині, Київщині.

Раніше "Телеграф" розповідав про ще один львівський підрозділ, який не своєму шевронові має не тільки лева, а й символ міста за 1000 км від нього. 45 артбригада пройшла бойове хрещення у Запоріжжі і зафіксувала це на своєму знаку.

Теги:
#Львів #Шеврон