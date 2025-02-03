Лев з полум'яним мечем: що символізує шеврон Галицької бригади ДШВ ЗСУ (фото)

Гасло бригади "Ніхто, крім нас"

Бордовий шеврон відрізняє Десантно-штурмові війська. Він є основним кольором тла і у знаку розрізнення 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади ДШВ ЗСУ.

"Телеграф" продовжує знайомити читачів із шевронами бойових частин українського війська. У цьому знаку зібрані кілька символів.

Знак 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади ДШВ ЗСУ

Срібний здиблений лев — символ Львова, як регіону постійної дислокації бригади. Крила лева символізують приналежність до десантно-штурмових військ. Чотирилапий тримає полум’яний меч — символ архистратига Михайла, покровителя Десантно-штурмових військ.

Історія бригади

80-та окрема десантно-штурмова бригада дислокується у Львові. Підрозділ засновано у березні 1955 року як 80-й парашутно-десантний полк. Початково він базувався в місті Гайджунай (Литва). В Хирів на Львівщину підрозділ передислокували 19 грудня 1979 року.

У 1990-х роках підрозділ спочатку функціонував як навчальний центр, пізніше його реорганізували в бригаду. В цей період бійці бригади брали участь у миротворчих місіях ООН та міжнародних навчаннях.

Галицькі десантники отримують дрони

Навесні 2014 року підрозділ одним із перших став на захист України від російської агресії. Бійці бригади брали участь у боях за Слов'янськ, а згодом вирушили до Луганської област. Одним із найвизначніших подвигів бригади стала героїчна оборона Луганського аеропорту, яка тривала майже п’ять місяців. Воїни також брали участь у боях за Донецький аеропорт, де особливо відзначився 3-й батальйон.

На руці військової - шеврон у польових кольорах

У 2016 році бригада була переформована на десантно-штурмову та отримала танковий підрозділ. Під час повномасштабного вторгнення відзначились у боях на Херсонщині, Харківщині, Київщині.

Раніше "Телеграф" розповідав про ще один львівський підрозділ, який не своєму шевронові має не тільки лева, а й символ міста за 1000 км від нього. 45 артбригада пройшла бойове хрещення у Запоріжжі і зафіксувала це на своєму знаку.