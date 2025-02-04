На границе с Беларусью люди заблокировали дорогу по нелепой причине: в ГПСУ объяснили, что произошло (видео)

У граждан было несколько требований

В населенном пункте Старое Село Ровенской области люди в течение нескольких часов протестовали возле пограничников. Соответствующее видео было опубликовано в сети, а причиной такого бунта стало возмущение местных из-за того, что вокруг сел делают защитные окопы.

"Телеграф" обратился за комментарием по данной ситуации к спикеру Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрею Демченко. По его словам, на контрольном посту, который блокировали люди, несут службу военнослужащие ГНСУ и сотрудники ЧП Украины.

"Основные требования, которые звучали от граждан, не осуществлять проверку транспортных средств и военно-учетных документов у мужчин, убрать контрольный пост, а также разрешить беспрепятственно собирать дикоросы рядом с государственной границей, несмотря на действующие в пограничные режимные ограничения", — сказал Демченко.

Для справки: дикоросы — это дикорастущие полезные растения (грибы, ягоды, орехи, лекарственно-техническое сырье – чага, брусничный лист и прочие травы)

Он добавил, что с людьми проводилась разъяснительная работа. Уже спустя некоторое время контрольный пост был разблокирован, а движение по дороге возобновлено.

При этом, участники этих действий недовольны проверками и укреплению границы. Они отметили, что могут повторно блокировать дорогу. Следует заметить, что подобные действия происходят не в первый раз.

По данному факту проинформирована Ровенская ОВА, местная районная государственная администрация, правоохранительные органы и органы военного управления.

Важно добавить, что Старое село находится 6 км от границы. Кроме того, по соседству находятся села, например, Познань, Дроздынь, Заболотье, которые находятся к границе с Беларусью гораздо ближе. Последнее, к примеру, всего в 20 метрах.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в середине января текущего года армия Беларуси направила на границу с Украиной еще больше солдат и техники. Численность переброшенных к границе войск можно оценить примерно в 1500 человек.