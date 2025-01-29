Зеленський запропонував відправляти викладачів однієї категорії вишів на фронт

Глава держави зустрівся з майбутніми офіцерами силових структур у День пам’яті Героїв Крут

У середу, 29 січня, президент України виступив перед курсантами та ліцеїстами 18 військових навчальних закладів країни. Зустріч відбулася у День пам’яті Героїв Крут.

Відео виступу опубліковано у Facebook Зеленського. На заході також були присутні й нинішні захисники України. Спочатку всі вшанували хвилиною мовчання пам’ять загиблих під час оборони країни від російських окупантів.

Під час зустрічі Зеленський звернувся до викладачів військових ліцеїв та вищих військових навчальних закладів. Він заявив, що і викладачі мають бути на фронті.

"Усі наші хлопці і дівчата, які навчаються бути офіцерами, повинні знати, що відбувається на фронті. Що таке сучасна війна. А отже, ви, хто їх навчає, повинні мати відповідний досвід. Повинні бути на фронті, тому, що тільки так можна навчити когось, реально розуміючи, що таке війна на землі. Не тільки в книжках, хоча і книжки також важливі", — заявив президент України.

Окрім відео, у мережі з’явилися і фото із зустрічі. Їх опублікувала пресслужба Офісу президента України.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський назвав основну помилку США, яка не дозволила зупинити російську агресію.